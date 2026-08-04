Homem usou uma pedra para quebrar a própria moto em uma blitzReprodução / Redes Sociais
Motociclista quebra a própria moto em blitz na Zona Norte— Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2026
Crédito: Reprodução de vídeo pic.twitter.com/BLDi6RSEbo
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Homem usou uma pedra para quebrar a própria moto em uma blitzReprodução / Redes Sociais
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Vídeo: motociclista quebra a própria moto em blitz na Zona Norte
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