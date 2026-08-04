Hervison Paulo Ferreira Galvão morreu após ser esfaqueado pelo vizinho - Reprodução / Redes Sociais

Hervison Paulo Ferreira Galvão morreu após ser esfaqueado pelo vizinhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/08/2026 18:43 | Atualizado 04/08/2026 18:43

Rio - A Justiça ouviu duas pessoas, na noite desta segunda-feira (3), no julgamento do processo que apura a morte de Hervison Paulo Ferreira Galvão , esfaqueado em julho de 2025 Padre Miguel, Zona Oeste. O réu é Cláudio Anderson Mariano, apontado pelo Ministério Público como autor. O crime aconteceu após discussão por causa de uma dívida de R$ 25.





A sessão ocorreu na 1ª Vara Criminal da Capital e teve condução da juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis. Durante a audiência, foram ouvidos o sobrinho da vítima, Rickson Silva de Souza, na condição de informante, e a testemunha Janaina de Oliveira Roberto.

LEIA MAIS: Suspeito de induzir morte de filha de colecionador de arte é preso A sessão ocorreu na 1ª Vara Criminal da Capital e teve condução da juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis. Durante a audiência, foram ouvidos o sobrinho da vítima, Rickson Silva de Souza, na condição de informante, e a testemunha Janaina de Oliveira Roberto.

Cláudio Anderson compareceu ao fórum acompanhado da defesa, mas optou por não participar das oitivas, exercendo o direito de ausência durante os depoimentos.



Ao fim da audiência, o Ministério Público solicitou novamente a presença do policial civil Diogo Vianna de Oliveira, que não compareceu ao ato mesmo após ter sido formalmente convocado. A defesa também pediu a intimação das outras testemunhas ausentes.



A magistrada determinou a continuidade do julgamento para o dia 1º de fevereiro de 2027, às 16h30, quando novas testemunhas vão ser ouvidas. A juíza também acolheu um pedido do Ministério Público para corrigir o endereço exato onde o homicídio aconteceu. O documento passou a indicar como local dos fatos a Rua do Arminho, próximo ao bloco 435, no Conjunto Jaime Câmara, em Padre Miguel.



O caso ganhou repercussão após a morte de Hervison, que sofreu golpes de faca durante uma discussão. Na ocasião, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava a vítima ferida no meio da rua, enquanto o suspeito deixava o local a pé. De acordo com relatos, o autor se incomodou com a cobrança da dívida e o golpeou com uma faca.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas morreu dois dias depois. Cláudio Anderson responde ao processo por homicídio qualificado.

A reportagem de O DIA entrou em contato, via whatsapp, com o advogado Hugo Novais, que representa a defesa de Cláudio Anderson para comentar o caso e o julgamento.O espaço segue aberto para manifestações.