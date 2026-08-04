Conhecido como 'Tom', foi preso em Belford Roxo por suspeita de envolvimento em homicídios - Divulgação PCRJ

Conhecido como 'Tom', foi preso em Belford Roxo por suspeita de envolvimento em homicídiosDivulgação PCRJ

Publicado 04/08/2026 18:22 | Atualizado 04/08/2026 18:27

Rio - Adreilton Robert Alexandre de Souza, conhecido como Tom, foi preso nesta segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em homicídios decorrentes da disputa entre facções criminosas na Baixada Fluminense. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante do "Bonde do Esquilo", grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). A prisão aconteceu no bairro Xavantes, em Belford Roxo.

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De acordo com as investigações, Adreilton foi indiciado pela morte de Paulo Guilherme Gomes de Deus, crime motivado por conflitos territoriais entre facções. Ele também é alvo de outro inquérito conduzido pela corporação por envolvimento no assassinato de Reginaldo Souza dos Santos Junior.



A Polícia Civil apurou que Adreilton atuava anteriormente no Terceiro Comando Puro (TCP), na comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti. Após migrar para o Comando Vermelho, passou a integrar o bando chefiado por Raphael Linhares Chagas, o Esquilo, considerado um dos principais responsáveis pela expansão territorial da facção na Baixada Fluminense.



As investigações prosseguem para esclarecer outros crimes e identificar demais envolvidos com a quadrilha. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio da 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo, para cumprir mandado expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital. De acordo com as investigações, Adreilton foi indiciado pela morte de Paulo Guilherme Gomes de Deus, crime motivado por conflitos territoriais entre facções. Ele também é alvo de outro inquérito conduzido pela corporação por envolvimento no assassinato de Reginaldo Souza dos Santos Junior.A Polícia Civil apurou que Adreilton atuava anteriormente no Terceiro Comando Puro (TCP), na comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti. Após migrar para o Comando Vermelho, passou a integrar o bando chefiado por Raphael Linhares Chagas, o Esquilo, considerado um dos principais responsáveis pela expansão territorial da facção na Baixada Fluminense.As investigações prosseguem para esclarecer outros crimes e identificar demais envolvidos com a quadrilha. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio da 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo, para cumprir mandado expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Adreilton Robert. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral