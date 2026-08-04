Conhecido como 'Tom', foi preso em Belford Roxo por suspeita de envolvimento em homicídiosDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Rio - Adreilton Robert Alexandre de Souza, conhecido como Tom, foi preso nesta segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em homicídios decorrentes da disputa entre facções criminosas na Baixada Fluminense. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante do "Bonde do Esquilo", grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). A prisão aconteceu no bairro Xavantes, em Belford Roxo.
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De acordo com as investigações, Adreilton foi indiciado pela morte de Paulo Guilherme Gomes de Deus, crime motivado por conflitos territoriais entre facções. Ele também é alvo de outro inquérito conduzido pela corporação por envolvimento no assassinato de Reginaldo Souza dos Santos Junior.

A Polícia Civil apurou que Adreilton atuava anteriormente no Terceiro Comando Puro (TCP), na comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti. Após migrar para o Comando Vermelho, passou a integrar o bando chefiado por Raphael Linhares Chagas, o Esquilo, considerado um dos principais responsáveis pela expansão territorial da facção na Baixada Fluminense.

As investigações prosseguem para esclarecer outros crimes e identificar demais envolvidos com a quadrilha. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio da 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo, para cumprir mandado expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Adreilton Robert. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral