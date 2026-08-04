Área de mata onde o foco de incêndio se alastrou na Serra do Vulcão - Reprodução

Área de mata onde o foco de incêndio se alastrou na Serra do VulcãoReprodução

Publicado 04/08/2026 20:29

Rio - Um incêndio em vegetação atinge a Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta terça-feira (4). As chamas avançaram por uma área de mata localizada na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira, na altura do bairro Marco II, próximo à fábrica da Embelleze e à Universidade Iguaçu (Unig).