Área de mata onde o foco de incêndio se alastrou na Serra do VulcãoReprodução
O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Nova Iguaçu receberam o acionamento às 17h40 para combater o fogo. Não houve registro de feridos. A Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu também atua no local.
A Serra de Madureira, popularmente conhecida como Serra do Vulcão, integra o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, um dos principais pontos de preservação ambiental da cidade.
Moradores nas redes sociais relataram que focos de incêndio já apareciam na mata desde o período da manhã. O caso ocorre poucos dias após outra ocorrência de grandes proporções registrada na mesma região.
No último sábado (2), a Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu atuou durante cerca de nove horas para conter um incêndio florestal entre os bairros Jardim Alvorada e Nova Era, áreas localizadas no entorno da Serra do Vulcão. Sete brigadistas participaram da operação, que enfrentou terreno íngreme, vegetação densa e focos espalhados pela encosta.
Durante aquele combate, os voluntários chegaram a reposicionar as equipes para impedir que as chamas atingissem uma residência próxima à mata. O trabalho contou com apoio do Corpo de Bombeiros.
As causas do incêndio desta terça-feira ainda serão investigadas. Bombeiros seguem atuando na área para impedir a propagação do fogo e proteger a vegetação do parque.
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