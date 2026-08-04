Área de mata onde o foco de incêndio se alastrou na Serra do VulcãoReprodução

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio - Um incêndio em vegetação atinge a Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta terça-feira (4). As chamas avançaram por uma área de mata localizada na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira, na altura do bairro Marco II, próximo à fábrica da Embelleze e à Universidade Iguaçu (Unig).
LEIA MAIS: Vídeo: candidato a deputado federal é baleado e morre na Baixada

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Nova Iguaçu receberam o acionamento às 17h40 para combater o fogo. Não houve registro de feridos. A Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu também atua no local. 

A Serra de Madureira, popularmente conhecida como Serra do Vulcão, integra o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, um dos principais pontos de preservação ambiental da cidade.

Moradores nas redes sociais relataram que focos de incêndio já apareciam na mata desde o período da manhã. O caso ocorre poucos dias após outra ocorrência de grandes proporções registrada na mesma região.

No último sábado (2), a Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu atuou durante cerca de nove horas para conter um incêndio florestal entre os bairros Jardim Alvorada e Nova Era, áreas localizadas no entorno da Serra do Vulcão. Sete brigadistas participaram da operação, que enfrentou terreno íngreme, vegetação densa e focos espalhados pela encosta.

Durante aquele combate, os voluntários chegaram a reposicionar as equipes para impedir que as chamas atingissem uma residência próxima à mata. O trabalho contou com apoio do Corpo de Bombeiros.

As causas do incêndio desta terça-feira ainda serão investigadas. Bombeiros seguem atuando na área para impedir a propagação do fogo e proteger a vegetação do parque. 