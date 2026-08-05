Publicado 05/08/2026 00:00

O CNJ encerrou a aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes. Em 20 anos, 126 magistrados foram afastados com vencimentos proporcionais. A pena que premiava a falta grave. Legal, porém imoral. A perda do cargo, contudo, ainda dependerá de ação judicial da AGU.

O Rio publica decreto com mais 8 km de motofaixas. São Conrado, Rio Comprido e o elevado entre Praça da Bandeira e São Cristóvão. Somam-se aos 19 km concluídos no eixo Lagoa-Barra. A meta é de 74 km até dezembro. O ceticismo que acompanhou São Paulo se repetiu no Rio, mas os resultados, no geral, são positivos.