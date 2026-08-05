Cariocas receberam aviso de 'alerta severo' para ventos fortes - Reprodução / Redes Sociais

Cariocas receberam aviso de 'alerta severo' para ventos fortesReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/08/2026 07:36 | Atualizado 05/08/2026 08:24

Rio - Cariocas receberam, na madrugada desta quarta-feira (5), um "alerta severo" em seus celulares, devido à previsão de ventos fortes no decorrer do dia, na cidade do Rio. As rajadas podem chegar a 75 km/h. O município entrou em Estágio 2 na noite desta terça-feira (4).

Segundo o Sistema Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo na cidade, nesta quarta. O céu irá variar entre parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.

Os ventos podem ser moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h), com rajadas pontualmente fortes (entre 52 km/h e 75,9 km/h) nos períodos da manhã e tarde.

Devido à previsão de ventania, a Defesa Civil Municipal emitiu um "aviso severo" para moradores do Rio. O órgão orienta que as pessoas evitem árvores e estruturas metálicas. Em casos de emergência, a população pode ligar para os números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Cariocas destacaram que receberam o alerta por volta das 5h. "Que Deus tenha misericórdia da cidade do Rio de Janeiro e de seus moradores. Se cuidem. Todo cuidado é pouco", escreveu um internauta. "Alerta severo às 5h16. Pelo jeito, o mundo hoje vai acabar em ventania", comentou um segundo. "E vem aí o apocalipse no Rio de Janeiro parte 2! Quem for pra rua, cuidado, pelo amor de Deus", disse outro.

A cidade entrou em Estágio 2, às 19h, desta terça-feira (4), devido à previsão de ventos moderados a fortes, principalmente na Zona Oeste e em áreas litorâneas.

O índice é o segundo nível em uma escala de cinco adotada pelo município e indica riscos de ocorrências de médio ou alto impacto. A prefeitura ressalta que o nível pode ser alterado conforme a evolução dos quadros meteorológicos.

Recomendações de segurança

Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior da casa;

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

– Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo no Rio. O céu estará parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca, de forma isolada, a partir da tarde. Os ventos estarão moderados, sendo mais intensos pela manhã. A temperatura máxima prevista é de 33°C e a mínima de 19°C.



Na sexta-feira (7), áreas de instabilidade, associadas à aproximação de uma frente fria no final do dia, irão influenciar o tempo. Há previsão de céu parcialmente nublado com chuva fraca isolada no período da noite. As rajadas de vento poderão atingir intensidade forte (entre 52 km/h e 75,9 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã, com diminuição no período da noite. A temperatura deve variar entre 37°C e 19°C.



No sábado (8), devido à passagem rápida desta frente fria, há previsão de céu nublado, com chuva fraca isolada durante a madrugada. Os ventos estarão moderados. A variação de temperatura deve ocorrer de 35°C a 18°C.

No domingo (9), a aproximação de uma nova frente fria no oceano também terá influência no tempo no Rio. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados com rajadas fortes. A temperatura alternará entre 38°C e 19°C.

Última ventania

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu mais de 290 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, como cortes de árvores, salvamentos de pessoas e desabamentos. O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

Em Paraty, na Costa Verde, os militares encontraram um corpo durante as buscas por um homem que havia desaparecido no mar da Praia de Tarituba.