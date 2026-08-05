Segundo o Sistema Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo na cidade, nesta quarta. O céu irá variar entre parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.
Os ventos podem ser moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h), com rajadas pontualmente fortes (entre 52 km/h e 75,9 km/h) nos períodos da manhã e tarde.
Devido à previsão de ventania, a Defesa Civil Municipal emitiu um "aviso severo" para moradores do Rio. O órgão orienta que as pessoas evitem árvores e estruturas metálicas. Em casos de emergência, a população pode ligar para os números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).
Cariocas destacaram que receberam o alerta por volta das 5h. "Que Deus tenha misericórdia da cidade do Rio de Janeiro e de seus moradores. Se cuidem. Todo cuidado é pouco", escreveu um internauta. "Alerta severo às 5h16. Pelo jeito, o mundo hoje vai acabar em ventania", comentou um segundo. "E vem aí o apocalipse no Rio de Janeiro parte 2! Quem for pra rua, cuidado, pelo amor de Deus", disse outro.
A cidade entrou em Estágio 2, às 19h, desta terça-feira (4), devido à previsão de ventos moderados a fortes, principalmente na Zona Oeste e em áreas litorâneas.
O índice é o segundo nível em uma escala de cinco adotada pelo município e indica riscos de ocorrências de médio ou alto impacto. A prefeitura ressalta que o nível pode ser alterado conforme a evolução dos quadros meteorológicos.
Recomendações de segurança
Em casa:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior da casa; – Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar; – Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore; – Evite deixar objetos que possam cair em locais altos; – Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas; – Se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas; – Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar; – Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; – Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas; – Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; – Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata; – Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Previsão do tempo
De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo no Rio. O céu estará parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca, de forma isolada, a partir da tarde. Os ventos estarão moderados, sendo mais intensos pela manhã. A temperatura máxima prevista é de 33°C e a mínima de 19°C.
Na sexta-feira (7), áreas de instabilidade, associadas à aproximação de uma frente fria no final do dia, irão influenciar o tempo. Há previsão de céu parcialmente nublado com chuva fraca isolada no período da noite. As rajadas de vento poderão atingir intensidade forte (entre 52 km/h e 75,9 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã, com diminuição no período da noite. A temperatura deve variar entre 37°C e 19°C.
No sábado (8), devido à passagem rápida desta frente fria, há previsão de céu nublado, com chuva fraca isolada durante a madrugada. Os ventos estarão moderados. A variação de temperatura deve ocorrer de 35°C a 18°C.
No domingo (9), a aproximação de uma nova frente fria no oceano também terá influência no tempo no Rio. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados com rajadas fortes. A temperatura alternará entre 38°C e 19°C.
Última ventania
Uma forte ventania atingiu o Estado do Rio, no último dia 29, causando transtornos e apagões em diferentes regiões. O ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e o amigo, Vandré Cordeiro da Silva, morreram após serem atingidos por um muro em Santa Teresa, na região central do Rio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu mais de 290 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, como cortes de árvores, salvamentos de pessoas e desabamentos. O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
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