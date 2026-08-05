Agentes atuam na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa - Divulgação

Agentes atuam na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa TeresaDivulgação

Publicado 05/08/2026 07:41

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação para combater o roubo de veículos e cumprir 98 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, na manhã desta quarta-feira (5). Ao todo, 10 suspeitos foram presos.

Entre os alvos estava o chefe do tráfico da região Paulo César Baptista de Castro, o Paulinho do Fogueteiro, que continua foragido.

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Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), o grupo investigado passou a utilizar o roubo de automóveis como uma importante fonte de financiamento, ampliando seu poder econômico e sua capacidade de atuação.

A ação contou com o apoio de equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), Especializada (DGPE), da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



As investigações tiveram início para apurar a atuação da facção no tráfico de drogas na comunidade. Durante as diligências, os policiais identificaram um esquema voltado ao roubo de automóveis. Os veículos furtados ou roubados abasteciam desmanches clandestinos, o comércio ilegal de peças e eram utilizados em outras ações ilegais.



De acordo com as apurações, essa estratégia fazia parte de um modelo mais amplo de expansão territorial. A organização não se limitava ao controle armado das comunidades onde já atuava, mas buscava ampliar sua influência sobre áreas vizinhas por meio da exploração de diferentes mercados ilícitos, da intimidação de moradores e da ocupação de corredores urbanos estratégicos.



O trabalho investigativo identificou ainda um comportamento atípico nos índices de roubo de veículos. Embora a capital fluminense apresente redução consolidada desse tipo de crime, bairros situados no entorno da área de influência do Comando Vermelho registraram crescimento das ocorrências.

Segundo os agentes, o avanço dos delitos na região do Fallet-Fogueteiro, Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca evidencia a relação entre a expansão territorial da organização criminosa e a utilização dos veículos roubados como ferramenta para fortalecer sua estrutura financeira.



A ação integra a Operação Contenção, ofensiva estratégica do Governo do Estado voltada a impedir o avanço do Comando Vermelho, desarticulando sua estrutura financeira, logística e operacional, além de retirar de circulação criminosos responsáveis por impor violência e fortalecer a organização criminosa. Desde o início, mais de 370 bandidos foram presos, outros 137 mortos em confronto, e cerca de 480 armas — entre elas 190 fuzis — e mais de 51 mil munições foram apreendidas.



