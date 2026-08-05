Dinheiro falso apreendido no Complexo da Maré - Reprodução/Rede Social

Dinheiro falso apreendido no Complexo da MaréReprodução/Rede Social

Publicado 05/08/2026 08:57

Rio - Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (Bac) encontraram uma gráfica de dinheiro falso na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (5). Os agentes participam de uma operação para conter a expansão territorial promovida por traficantes do Comando Vermelho.

Polícia Militar encontra gráfica de dinheiro falso durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (5)



Crédito: Divulgação/PMERJ pic.twitter.com/xaHKgG5kHQ — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2026

A ação mobiliza aproximadamente 200 agentes dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), que atuam na Nova Holanda e no Parque União, regiões dominadas pelo CV.



O aparato empregado inclui dois Veículos Blindados de Transporte de Pessoal (VBTP), duas aeronaves, dois drones, duas ambulâncias (uma delas blindada), 18 viaturas leves, 12 motocicletas, uma retroescavadeira e dois caminhões, proporcionando apoio tático e logístico às equipes em operação.



Devido a instabilidades nas comunidades, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma clínica da família suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. Além disso, 22 escolas municipais foram impactadas. A ação mobiliza aproximadamente 200 agentes dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), que atuam na Nova Holanda e no Parque União, regiões dominadas pelo CV.O aparato empregado inclui dois Veículos Blindados de Transporte de Pessoal (VBTP), duas aeronaves, dois drones, duas ambulâncias (uma delas blindada), 18 viaturas leves, 12 motocicletas, uma retroescavadeira e dois caminhões, proporcionando apoio tático e logístico às equipes em operação.Devido a instabilidades nas comunidades, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma clínica da família suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. Além disso, 22 escolas municipais foram impactadas.



Foi preso também nesta quarta-feira (5), um suspeito de integrar o tráfico de drogas na Região Serrana. A captura ocorreu enquanto ele se deslocava para a comunidade do Parque União, na Zona Norte. Ainda foi preso um homem suspeito de ser responsável por sua segurança armada.



As investigações apontaram que o homem exercia função estratégica na estrutura da facção criminosa, atuando como um dos principais auxiliares da liderança do Comando Vermelho na Região Serrana, sendo responsável pela logística utilizada para monitorar a atuação das forças de segurança. O suspeito reagiu a abordagem policial e foi ferido com um tiro, sendo levado para uma unidade de saúde. Uma pistola foi apreendida.

Corporação atua em outras regiões

A Polícia Militar também atua em outras comunidades na manhã desta quarta (5). Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes do 14ºBPM (Bangu) prenderam dois criminosos e apreenderam um fuzil calibre 5,56, um rádio transmissor, um detector de drones e drogas.



No Morro do Juramento, na Zona Norte, o comando do 41ºBPM (Irajá) realiza a Operação Barricada Zero. Até o momento, dois criminosos foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam um fuzil, um carregador e dois rádios transmissores, além de grande quantidade de drogas.



Outros alvos do 18ºBPM (Jacarepaguá) são as comunidades Teixeiras e Santa Maria, na Zona Oeste. Já equipes do 21ºBPM (São João de Meriti) atuam nas comunidades Jaqueira, Linha, Gogó e Carrapato para remover barricadas e coibir o roubo de cargas e veículos.

Dinheiro verdadeiro ou falso? Aprenda a identificar



O Banco Central fornece dicas para que a população identifique se uma cédula é verdadeira. Confira:



1º – Veja a marca-d'água: Coloque a nota contra a luz e observe, na área clara, a figura do animal e o número correspondente ao valor da cédula, em tons que variam do claro ao escuro.



2º – Veja o fio de segurança: Um fio escuro fica visível próximo ao centro da cédula. Nele estão escritos o valor e a palavra "REAIS". O fio de segurança está presente apenas nas notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100.



3º – Sinta o alto-relevo: Pelo tato, é possível perceber o relevo em algumas áreas da nota. Na frente, ele aparece na legenda "REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL", nas laterais e nos números que indicam o valor (nas notas de R$ 10 e R$ 20, apenas no número inferior esquerdo). Nas notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, o relevo também pode ser sentido no verso, na legenda "BANCO CENTRAL DO BRASIL", na figura do animal e no número indicativo do valor.



4º – Veja o quebra-cabeça: Coloque a nota contra a luz e observe que as partes do desenho do verso se completam com as da frente, formando o número correspondente ao valor da cédula.

