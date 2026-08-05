O investigado Janderson Apolinário Roza do Amaral foi capturado por agentes da 74ª DP (Alcântara) - Reprodução de vídeo

O investigado Janderson Apolinário Roza do Amaral foi capturado por agentes da 74ª DP (Alcântara)Reprodução de vídeo

Publicado 05/08/2026 10:48

Rio - Janderson Apolinário Roza do Amaral foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e desacato na Avenida Feliciano Sodré, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (4). A detenção ocorreu após o homem agredir um motorista de aplicativo após um desentendimento no trânsito.

Depois de conduzir a motocicleta de maneira imprudente e realizar uma passagem irregular, Janderson socou o vidro do carro e caiu, derrubando a passageira que ele conduzia. Em seguida, o motorista, identificado apenas como João, desceu do veículo e recebeu diversos socos dele, que também utilizou o capacete para agredi-lo.



Ferido, João não conseguiu se defender e permaneceu no local. Janderson, por sua vez, continuou as agressões e pegou um paralelepípedo para arremessar contra a cabeça dele. No entanto, uma policial civil que estava próxima ao local o impediu. Ela sacou a sua arma e rendeu o homem, realizando a condução em flagrante com o apoio de outros agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista de aplicativo.



Na especializada, as equipes verificaram que Janderson já possuía anotações criminais por vias de fato e lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, além de tráfico de drogas e um inquérito por estupro de vulnerável. Após o cumprimento das formalidades legais, o preso será encaminhado à audiência de custódia.

O DIA tenta localizar a defesa de Janderson, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.