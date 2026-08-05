O investigado Janderson Apolinário Roza do Amaral foi capturado por agentes da 74ª DP (Alcântara)Reprodução de vídeo
Ferido, João não conseguiu se defender e permaneceu no local. Janderson, por sua vez, continuou as agressões e pegou um paralelepípedo para arremessar contra a cabeça dele. No entanto, uma policial civil que estava próxima ao local o impediu. Ela sacou a sua arma e rendeu o homem, realizando a condução em flagrante com o apoio de outros agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista de aplicativo.
Na especializada, as equipes verificaram que Janderson já possuía anotações criminais por vias de fato e lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, além de tráfico de drogas e um inquérito por estupro de vulnerável. Após o cumprimento das formalidades legais, o preso será encaminhado à audiência de custódia.
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