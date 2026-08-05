Jean Rodrigues da Silva, o BigãoDivulgação
De acordo com a PM, a operação foi realizada após um trabalho de inteligência, monitoramento e análise de dados que levou à localização de Juan. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito e outro homem desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra os agentes, dando início ao confronto.
Após a troca de tiros, Juan Rodrigues da Silva foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele , os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm. O segundo homem conseguiu fugir. De acordo com a corporação, as buscas para localizá-lo continuam.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada investiga as circunstâncias da morte do suspeito.
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