Jean Rodrigues da Silva, o BigãoDivulgação

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Fred Vidal
Rio - Juan Rodrigues da Silva, conhecido como Bigão, morreu em confronto com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (5). Apontado como integrante da facção criminosa que atua na região, ele era alvo de três mandados de prisão por roubo. Ainda durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola.
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De acordo com a PM, a operação foi realizada após um trabalho de inteligência, monitoramento e análise de dados que levou à localização de Juan. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito e outro homem desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra os agentes, dando início ao confronto.

Após a troca de tiros, Juan Rodrigues da Silva foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele , os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm. O segundo homem conseguiu fugir. De acordo com a corporação, as buscas para localizá-lo continuam.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada investiga as circunstâncias da morte do suspeito.