Museu do Amanhã: Inaugurada exposição que celebra 10 anos da Rio-2016





Concebidas pelo mesmo criador da identidade visual dos Jogos Rio 2016, o artista plástico Fred Gelli, as esculturas ficam localizadas na lateral do Museu do Amanhã. As duas marcas, desenvolvidas há 12 anos, simbolizam o encontro do espírito Olímpico com a capital fluminense. Elas representam o "abraço" da cidade dado aos visitantes, a energia e a geometria de monumentos do Rio.



"Agora elas estão ganhando um espaço público, que representa um marco de todo o legado que os jogos trouxeram. Elas representam a marca Olímpica, representam a maneira como a gente recebe as pessoas, a ideia do abraço, da celebração, do coletivo. Tem a ver com a energia do do Brasil e do Rio de Janeiro", explicou o designer e CEO da Tátil Design. Rio - A prefeitura inaugurou, na manhã desta quarta-feira (5), a exposição "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro", que celebra os 10 anos da realização dos Jogos Rio 2016, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. O equipamento também ganhou duas esculturas permanentes dos logos das Olimpíadas e Paralimpíadas.Concebidas pelo mesmo criador da identidade visual dos Jogos Rio 2016, o artista plástico Fred Gelli, as esculturas ficam localizadas na lateral do Museu do Amanhã. As duas marcas, desenvolvidas há 12 anos, simbolizam o encontro do espírito Olímpico com a capital fluminense. Elas representam o "abraço" da cidade dado aos visitantes, a energia e a geometria de monumentos do Rio."Agora elas estão ganhando um espaço público, que representa um marco de todo o legado que os jogos trouxeram. Elas representam a marca Olímpica, representam a maneira como a gente recebe as pessoas, a ideia do abraço, da celebração, do coletivo. Tem a ver com a energia do do Brasil e do Rio de Janeiro", explicou o designer e CEO da Tátil Design.

Na inauguração dos monumentos, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, celebrou o legado olímpico deixado na cidade. "A gente tem que fazer um esforço permanente. Por isso, acho que esses 10 anos são uma renovação de compromisso da defesa desse legado. O legado para os esportes Olímpicos do Brasil, legado para o Rio de Janeiro, legado para nossa identidade no mundo e para o cidadão carioca. É muito visível a transformação da cidade", afirmou Cavaliere.



Em outro momento, o prefeito reafirmou o compromisso do município com o tema. "A prefeitura do Rio vai continuar fazendo a sua parte na defesa do legado olímpico, [vai] continuar avançando com os BRTs, vai continuar com investimentos em parques e no esporte. [...] Vamos seguir em frente porque agora a gente começa a contar os outros 10 anos, até a celebração dos 20 anos do legado olímpico."

Localizada no segundo andar do Museu do Amanhã, a mostra "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro" convida o público a passear por todas as etapas da Rio 2016, desde sua concepção até a herança que ela deixa para os cariocas.

Durante o percurso expositivo, os visitantes podem conferir objetos doados pelos atletas, como a faixa da judoca Rafaela Silva, conjunto de bolas oficiais, vestimentas oficiais usadas pelos esportistas e medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas e Paralimpíadas, além de painéis interativos, como o da detonação do elevado da perimetral, da canoagem na Lagoa e mais.

'Manter a memória viva'

O atleta Paralímpico de natação, Thomaz Matera, elogiou a iniciativa. "A importância de ter [a exposição no] museu é manter a memória viva. Uma maneira formal ali, materializada, das pessoas lembrarem dessa época que foi tão importante para o Rio", disse.



Ele começou a nadar ainda na infância, na modalidade convencional. Em 2016, estreou como atleta durante a Paraolimpíada, na baixa visão. Atualmente, Thomaz compete como cego total e encontrou no esporte uma forma de superação. "Eu vi no esporte uma grande oportunidade de voltar a treinar, de voltar a competir e de ter uma carreira. E aí, estou nessa luta há 10 anos."

Serviço



Exposição "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro"

Até 5 de outubro de 2026

De quinta-feira a terça-feira, das 10h às 18h (com última entrada 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20 (meia-entrada)

Ingresso promocional: Todo dia 10, R$ 10, em comemoração ao aniversário de uma década do museu

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