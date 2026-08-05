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Museu do Amanhã: Inaugurada exposição que celebra 10 anos da Rio-2016
Rio de Janeiro

Museu do Amanhã: Inaugurada exposição que celebra 10 anos da Rio-2016

Espaço na Zona Portuária também ganhou duas esculturas permanentes que homenageiam as Olimpíadas e as Paralimpíadas

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Mylena Moura
Exposição \'O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro\' foi inaugurada no Museu do Amanhã
Artista plástico Fred Gelli e o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere
Esculturas permanentes das logos das Olimpíadas e Paralimpíadas foram inauguradas no Museu do Amanhã
Esculturas inauguradas no Museu do Amanhã foram feitas pelo artista plástico Fred Gelli
Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere celebrou o legado deixado na cidade pela Rio-2016
Escultura foi inaugurada no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio
Esculturas das logos das Olimpíadas e Paralimpíadas estão na lateral do Museu do Amanhã
Esculturas das logos das Olimpíadas e Paralimpíadas foram inauguradas no Museu do Amanhã
Thomaz Matera
Exposição \'O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro\' celebra 10 anos da Rio-2016
Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere esteve presente na inauguração da exposição
Medalhas de ouro, prata e bronze da Rio-2016
Medalhas da Rio-2016 integram exposição no Museu do Amanhã, Zona Portuária
Tochas Olímpica e Paralímpica
Traje masculino utilizado na cerimônia de abertura da Rio-2016
Faixa de Judô da atleta Rafaela Silva
Conjunto de bolas oficiais utilizadas nos Jogos Olímpicos em 2016
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Rio - A prefeitura inaugurou, na manhã desta quarta-feira (5), a exposição "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro", que celebra os 10 anos da realização dos Jogos Rio 2016, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. O equipamento também ganhou duas esculturas permanentes dos logos das Olimpíadas e Paralimpíadas.

Concebidas pelo mesmo criador da identidade visual dos Jogos Rio 2016, o artista plástico Fred Gelli, as esculturas ficam localizadas na lateral do Museu do Amanhã. As duas marcas, desenvolvidas há 12 anos, simbolizam o encontro do espírito Olímpico com a capital fluminense. Elas representam o "abraço" da cidade dado aos visitantes, a energia e a geometria de monumentos do Rio.

"Agora elas estão ganhando um espaço público, que representa um marco de todo o legado que os jogos trouxeram. Elas representam a marca Olímpica, representam a maneira como a gente recebe as pessoas, a ideia do abraço, da celebração, do coletivo. Tem a ver com a energia do do Brasil e do Rio de Janeiro", explicou o designer e CEO da Tátil Design.
Na inauguração dos monumentos, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, celebrou o legado olímpico deixado na cidade. "A gente tem que fazer um esforço permanente. Por isso, acho que esses 10 anos são uma renovação de compromisso da defesa desse legado. O legado para os esportes Olímpicos do Brasil, legado para o Rio de Janeiro, legado para nossa identidade no mundo e para o cidadão carioca. É muito visível a transformação da cidade", afirmou Cavaliere.

Em outro momento, o prefeito reafirmou o compromisso do município com o tema. "A prefeitura do Rio vai continuar fazendo a sua parte na defesa do legado olímpico, [vai] continuar avançando com os BRTs, vai continuar com investimentos em parques e no esporte. [...] Vamos seguir em frente porque agora a gente começa a contar os outros 10 anos, até a celebração dos 20 anos do legado olímpico."
Localizada no segundo andar do Museu do Amanhã, a mostra "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro" convida o público a passear por todas as etapas da Rio 2016, desde sua concepção até a herança que ela deixa para os cariocas.
Durante o percurso expositivo, os visitantes podem conferir objetos doados pelos atletas, como a faixa da judoca Rafaela Silva, conjunto de bolas oficiais, vestimentas oficiais usadas pelos esportistas e medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas e Paralimpíadas, além de painéis interativos, como o da detonação do elevado da perimetral, da canoagem na Lagoa e mais. 
'Manter a memória viva'
O atleta Paralímpico de natação, Thomaz Matera, elogiou a iniciativa. "A importância de ter [a exposição no] museu é manter a memória viva. Uma maneira formal ali, materializada, das pessoas lembrarem dessa época que foi tão importante para o Rio", disse.

Ele começou a nadar ainda na infância, na modalidade convencional. Em 2016, estreou como atleta durante a Paraolimpíada, na baixa visão. Atualmente, Thomaz compete como cego total e encontrou no esporte uma forma de superação. "Eu vi no esporte uma grande oportunidade de voltar a treinar, de voltar a competir e de ter uma carreira. E aí, estou nessa luta há 10 anos."
Serviço

Exposição "O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro"
Até 5 de outubro de 2026
De quinta-feira a terça-feira, das 10h às 18h (com última entrada 17h)
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (meia-entrada)
Ingresso promocional: Todo dia 10, R$ 10, em comemoração ao aniversário de uma década do museu
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