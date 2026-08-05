Cerca de 50 pássaros foram encontrados dentro do carro na Ponte Rio-NiteróiDivulgação PF
Suspeitos de tráfico de animais silvestres são presos com 50 aves
Pássaros da espécie trinca-ferro serão encaminhados para reabilitação antes de serem reintroduzidos na natureza
Líder religioso condenado por abusos em centro espírita é preso
Investigação apontou série de violações sexuais contra frequentadores de instituição na Ilha do Governador; condenado estava foragido
Piscinão de Ramos fecha para manutenção e deve reabrir em setembro
Lago será esvaziado para limpeza antes da chegada do verão. Local figura entre os espaços de lazer mais procurados do Rio
Casal vira réu pela morte de recém-nascido na Baixada
Denúncia aponta que bebê foi morto por asfixia logo após o parto; homem e mulher também respondem por ocultação de cadáver
Incêndio atinge área de vegetação na estrada Grajaú-Jacarepaguá
Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas; até o momento, não há registro de vítimas
Mais de 25 toneladas de barricadas são removidas na Baixada
Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias desobstruiu quatro ruas e restabeleceu a circulação de moradores da região
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