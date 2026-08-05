Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vida - Reprodução / TV Globo

Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vida Reprodução / TV Globo

Publicado 05/08/2026 19:51 | Atualizado 05/08/2026 20:02

Rio - A Justiça do Rio aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPRJ) contra o casal acusado de matar o próprio filho em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com a decisão, os dois se tornaram réus por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Segundo as investigações, o recém-nascido foi morto logo após o parto.

Na denúncia, o Ministério Público defende que o casal responda por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A investigação aponta que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O laudo de necropsia apontou que a causa da morte foi asfixia. Além disso, o exame de docimásia hidrostática indicou que o recém-nascido respirou após o nascimento, confirmando que ele nasceu com vida.

Relembre o caso





Em depoimento, o pai afirmou que o bebê nasceu com vida. Ele disse que colocou o corpo em um saco plástico após a criança já estar morta, atribuindo à companheira a responsabilidade pelo crime.



Já a mulher, ouvida dois dias depois, confirmou que não pretendia ficar com o bebê e admitiu ter tentado sufocar o recém-nascido logo após o parto. No entanto, ela afirmou que, por estar debilitada, entregou a criança ao companheiro e o responsabilizou pela morte. Segundo o relato, o homem teria retornado algum tempo depois dizendo que o bebê "chorou muito".



O crime foi descoberto logo após o parto, quando a mulher passou mal e foi levada por familiares a um hospital. Eles desconheciam a gravidez. Após serem informados de que ela havia dado à luz, retornaram à casa, encontraram o recém-nascido e o levaram à unidade de saúde, onde a morte foi constatada.

O casal foi preso em flagrante no dia 25 de julho , depois de a mulher passar mal e ser atendida em um hospital de Jardim Primavera. Os disseram à Polícia Civil que não queriam ter a criança.Em depoimento, o pai afirmou que o bebê nasceu com vida. Ele disse que colocou o corpo em um saco plástico após a criança já estar morta, atribuindo à companheira a responsabilidade pelo crime.Já a mulher, ouvida dois dias depois, confirmou que não pretendia ficar com o bebê e admitiu ter tentado sufocar o recém-nascido logo após o parto. No entanto, ela afirmou que, por estar debilitada, entregou a criança ao companheiro e o responsabilizou pela morte. Segundo o relato, o homem teria retornado algum tempo depois dizendo que o bebê "chorou muito".O crime foi descoberto logo após o parto, quando a mulher passou mal e foi levada por familiares a um hospital. Eles desconheciam a gravidez. Após serem informados de que ela havia dado à luz, retornaram à casa, encontraram o recém-nascido e o levaram à unidade de saúde, onde a morte foi constatada.

A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas dos réus. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral