Policias Militares retiraram 27 toneladas da Comunidade da Vila Urussaí - Reprodução PMRJ

Policias Militares retiraram 27 toneladas da Comunidade da Vila UrussaíReprodução PMRJ

Publicado 05/08/2026 18:47

Rio - Cerca de 27 toneladas de barricadas foram removidas, nesta quarta-feira (5) , na comunidade da Vila Urussaí, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A operação permitiu a desobstrução de quatro ruas e restabeleceu a circulação de moradores na região.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), que retiraram o entulho utilizado para bloquear as vias da comunidade. De acordo com a corporação, a remoção das barricadas tem como objetivo garantir o direito de ir e vir da população e devolver a mobilidade aos moradores da Vila Urussaí.

Zona Norte do Rio



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral