Policias Militares retiraram 27 toneladas da Comunidade da Vila UrussaíReprodução PMRJ
Mais de 25 toneladas de barricadas são removidas na Baixada
Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias desobstruiu quatro ruas e restabeleceu a circulação de moradores da região
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Candidato a deputado federal é sepultado em Inhaúma
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Suspeitos de tráfico de animais silvestres são presos com 50 aves
Pássaros da espécie trinca-ferro serão encaminhados para reabilitação antes de serem reintroduzidos na natureza
Apontado como líder de esquema de golpes contra aposentados é preso
Grupo teria movimentado mais de R$ 6 milhões e causado prejuízos a dezenas de vítimas em diferentes regiões do estado
Comerciante é preso suspeito de manter celulares roubados em loja
Investigação começou após rastreamento de aparelho levado em assalto; agentes encontraram outros dispositivos com restrição
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