Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do GrajaúReprodução

Mais artigos de Aretha Dossares
Aretha Dossares
Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta quarta-feira (5), atinge a área de mata, na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Norte, nesta quarta-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e, até o momento, não há registro de vítimas nem de imóveis atingidos.

Segundo a corporação, o quartel do Grajaú recebeu o chamado às 16h43 para a ocorrência de fogo em vegetação na região, no sentido de Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Outra ocorrência aconteceu às 20h58 na Rua Visconde de Santa Isabel, no início da Grajaú-Jacarepaguá.

Até às 21h30, as equipes continuavam no local realizando o combate ao incêndio. As causas do fogo ainda não foram informadas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral