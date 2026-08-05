Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do GrajaúReprodução
Segundo a corporação, o quartel do Grajaú recebeu o chamado às 16h43 para a ocorrência de fogo em vegetação na região, no sentido de Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Outra ocorrência aconteceu às 20h58 na Rua Visconde de Santa Isabel, no início da Grajaú-Jacarepaguá.
Até às 21h30, as equipes continuavam no local realizando o combate ao incêndio. As causas do fogo ainda não foram informadas.
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