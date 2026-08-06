Tiros e fogos de artifício registrados na festa de Mangolé (detalhe) - Reprodução/Rede Social

Tiros e fogos de artifício registrados na festa de Mangolé (detalhe)Reprodução/Rede Social

Publicado 06/08/2026 07:33

Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte , teve uma madrugada marcada por tiros e fogos de artifício nesta quinta-feira (6). Segundo moradores, o ato teria sido uma comemoração ao aniversário de 40 anos do traficante Michel de Souza Malveira, conhecido como Mangolé, Negão ou Bill, apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos e grande queima de fogos. Em publicações, criminosos escreveram mensagens como: "Aniversário do patrão", "Vida longa ao paizão".

Muitos fogos de artifício e tiros com munição traçante de guerra foram registrados nesta quinta-feira à meia-noite no Complexo da Maré (TCP) , em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro. pic.twitter.com/Lfzrq0XxIZ — visão total (@visaototal2213) August 6, 2026 l César, do Complexo da Maré, completa 44 anos e o céu ganha brilho, a queima de fogos vai da Maré até o Leme de Noronha, na Zona Sul, mostrando que seu nome ecoa de ponta a ponta do Rio. pic.twitter.com/wEsH89lrhe — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) August 6, 2026

Segundo informações do Disque Denúncia, Michel de Souza Malveira assumiu a liderança do tráfico depois da morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH, no ano passado. Investigações apontam que ele domina as comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros. Ele é considerado foragido da Justiça.



O Complexo da Maré é dividido entre duas facções, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), e vive sob constantes confrontos devido à disputa por território. Segundo informações do Disque Denúncia, Michel de Souza Malveira assumiu a liderança do tráfico depois da morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH, no ano passado. Investigações apontam que ele domina as comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros. Ele é considerado foragido da Justiça.O Complexo da Maré é dividido entre duas facções, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), e vive sob constantes confrontos devido à disputa por território.