Tiros e fogos de artifício registrados na festa de Mangolé (detalhe)Reprodução/Rede Social
Muitos fogos de artifício e tiros com munição traçante de guerra foram registrados nesta quinta-feira à meia-noite no Complexo da Maré (TCP) , em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro. pic.twitter.com/Lfzrq0XxIZ— visão total (@visaototal2213) August 6, 2026
l César, do Complexo da Maré, completa 44 anos e o céu ganha brilho, a queima de fogos vai da Maré até o Leme de Noronha, na Zona Sul, mostrando que seu nome ecoa de ponta a ponta do Rio. pic.twitter.com/wEsH89lrhe— BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) August 6, 2026
Segundo informações do Disque Denúncia, Michel de Souza Malveira assumiu a liderança do tráfico depois da morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH, no ano passado. Investigações apontam que ele domina as comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros. Ele é considerado foragido da Justiça.
O Complexo da Maré é dividido entre duas facções, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), e vive sob constantes confrontos devido à disputa por território.
De acordo com a Polícia Militar, não há operação na área mencionada. No entanto, a região recebe policiamento preventivo realizado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressos (BPVE) e 22ºBPM (Maré).
Operação encontra gráfica de dinheiro falso
Na quarta-feira (5), a PM fez uma operação em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Na ação, agentes do Batalhão de Ações com Cães (Bac) encontraram uma gráfica de dinheiro falso na comunidade da Nova Holanda.
Além disso, um suspeito de integrar o tráfico de drogas na Região Serrana foi preso enquanto se deslocava para a comunidade do Parque União. Outro homem, apontado como segurança do traficante, também acabou detido.
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