Tiros e fogos de artifício registrados na festa de Mangolé (detalhe)Reprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte, teve uma madrugada marcada por tiros e fogos de artifício nesta quinta-feira (6). Segundo moradores, o ato teria sido uma comemoração ao aniversário de 40 anos do traficante Michel de Souza Malveira, conhecido como Mangolé, Negão ou Bill, apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) na região.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos e grande queima de fogos. Em publicações, criminosos escreveram mensagens como: "Aniversário do patrão", "Vida longa ao paizão".

Segundo informações do Disque Denúncia, Michel de Souza Malveira assumiu a liderança do tráfico depois da morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH, no ano passado. Investigações apontam que ele domina as comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros. Ele é considerado foragido da Justiça.

O Complexo da Maré é dividido entre duas facções, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), e vive sob constantes confrontos devido à disputa por território.
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Traficante é considerado foragido da Justiça - Divulgação
Imagens retratam comemoração a aniversário de traficante - Reprodução/Rede Social


De acordo com a Polícia Militar, não há operação na área mencionada. No entanto, a região recebe policiamento preventivo realizado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressos (BPVE) e 22ºBPM (Maré).

Operação encontra gráfica de dinheiro falso

Na quarta-feira (5), a PM fez uma operação em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Na ação, agentes do Batalhão de Ações com Cães (Bac) encontraram uma gráfica de dinheiro falso na comunidade da Nova Holanda.

Além disso, um suspeito de integrar o tráfico de drogas na Região Serrana foi preso enquanto se deslocava para a comunidade do Parque União. Outro homem, apontado como segurança do traficante, também acabou detido.