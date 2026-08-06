Publicado 06/08/2026 00:00

Flávio Bolsonaro fecha a chapa no limite do prazo: Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS é o vice mais por falta de alternativa do que por vontade. Progressistas e Republicanos preferiram a neutralidade. Com as cartas na mesa e os palanques montados, as pesquisas mostram um país ainda dividido.

Ciclone extratropical em formação no Sul: rajadas de até 150 km/h, granizo e risco de tornados no RS. O alerta chega com dias de antecedência. A rede elétrica, os telhados e os planos de contingência seguem no tempo antigo, em que o aviso era a única defesa.