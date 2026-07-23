Os suspeitos e o armamento apreendido foram levados para a delegacia responsável pela área - Divulgação

Os suspeitos e o armamento apreendido foram levados para a delegacia responsável pela áreaDivulgação

Publicado 23/07/2026 15:41

Japeri - Cinco homens foram presos durante uma operação realizada por policiais militares do 24º BPM na comunidade do Piu-Piu, localizada no bairro Mucajá, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam um patrulhamento estratégico na região quando foram recebidas a tiros por criminosos. Os agentes reagiram e houve troca de tiros no local.

Após o confronto, os policiais realizaram buscas pela comunidade e localizaram cinco suspeitos. Um deles foi atingido durante o tiroteio e encaminhado para uma unidade hospitalar da região para atendimento médico.

Durante a ação, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador contendo quatro munições intactas e um rádio transmissor, materiais que foram recolhidos como parte da ocorrência.

Os suspeitos e o armamento apreendido foram levados para a delegacia responsável pela área, onde o caso foi registrado e as providências legais adotadas pela autoridade policial. A defesa deles não foi localizada. O espaço segue à disposição.