Central do Brasil recebe feirão de empregos e cursos no Dia Internacional da JuventudeCarlos Elias Junior/ Agência O Dia
O evento, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, busca aproximar os jovens de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incluindo vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD), além de qualificação profissional.
Além das oportunidades profissionais, a programação contará com serviços de beleza oferecidos pelo Centro de Referência da Juventude, como corte de cabelo, tranças e design de unhas, orientações sobre documentação, cidadania e acesso a serviços públicos, além de atividades de incentivo à prática esportiva.
A proposta é reunir, em um dos principais pontos de circulação da capital, oportunidades e serviços que contribuam para a formação, autonomia e desenvolvimento dos jovens. As senhas para os serviços de beleza e empregabilidade serão limitadas.
Serviço
Ação pelo Dia Internacional da Juventude
Quarta-feira (12), até as 14h
Local: Corredor Cultural da Central do Brasil – TrensRJ
Endereço: Praça Cristiano Ottoni, s/n, Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
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