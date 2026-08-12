Central do Brasil recebe feirão de empregos e cursos no Dia Internacional da Juventude - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Central do Brasil recebe feirão de empregos e cursos no Dia Internacional da JuventudeCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 12/08/2026 11:19 | Atualizado 12/08/2026 11:38

Rio - No Dia Internacional da Juventude, nesta quarta-feira (12), o Corredor Cultural da estação Central do Brasil recebe uma ação com mais de três mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz . A programação gratuita acontece até as 14h.

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O evento, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, busca aproximar os jovens de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incluindo vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD), além de qualificação profissional. O evento, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, busca aproximar os jovens de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incluindo vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD), além de qualificação profissional.

Entre as empresas e instituições participantes estão McDonald's, Guanabara, UniFECAF, Drogaria Venancio, GlobalPax, Assaí, ESPM, Bio Extratus, Viva Rio, Direcional, Instituto Mix Madureira e CAMP Mangueira.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Fundação Mudes atenderão jovens que buscam a primeira experiência profissional, com oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz e orientação para ingresso no mercado de trabalho. A ESPM oferecerá bolsas de graduação, e o Instituto Mix Madureira disponibilizará bolsas para cursos de qualificação profissional.



Além das oportunidades profissionais, a programação contará com serviços de beleza oferecidos pelo Centro de Referência da Juventude, como corte de cabelo, tranças e design de unhas, orientações sobre documentação, cidadania e acesso a serviços públicos, além de atividades de incentivo à prática esportiva.



A proposta é reunir, em um dos principais pontos de circulação da capital, oportunidades e serviços que contribuam para a formação, autonomia e desenvolvimento dos jovens. As senhas para os serviços de beleza e empregabilidade serão limitadas.



Serviço



Ação pelo Dia Internacional da Juventude

Quarta-feira (12), até as 14h

Local: Corredor Cultural da Central do Brasil – TrensRJ

Endereço: Praça Cristiano Ottoni, s/n, Centro - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

