Inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (14)Divulgação / Prefeitura do Rio de Janeiro
Prefeitura do Rio abre 33 vagas com salário de até 7 mil
Oportunidades são destinadas à atuação no Centro de Controle Operacional (CCO), nos cargos de operador e supervisor
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Jovens buscam oportunidades de emprego em feira no Terminal Gentileza
Evento oferece 3.640 vagas no mercado de trabalho, incluindo estágio, jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD)
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Rio começa semana com mais de 5,6 mil oportunidades de empregos e estágios
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Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira; contrato é valido por 12 meses
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