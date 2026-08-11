Inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (14) - Divulgação / Prefeitura do Rio de Janeiro

Inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (14)Divulgação / Prefeitura do Rio de Janeiro

Publicado 11/08/2026 10:52

A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro (SMTR) está com vagas abertas para a contratação temporária de profissionais que deverão atuar no Centro de Controle Operacional (CCO) do Sistema Rio. A unidade, instalada no Centro de Operações Rio (COR), será responsável pelo monitoramento em tempo real da operação do novo sistema de ônibus da cidade. As inscrições devem ser realizadas até esta sexta-feira (14).

A oportunidade oferece 33 vagas - 28 para operadores e cinco para supervisores. Os salários vão de R$ 2,5 mil (cargo de operador) a R$ 7 mil (supervisor). Os profissionais contratados também terão benefícios como vale-refeição ou vale-alimentação e auxílio-transporte.

O contrato tem duração inicial de um ano, mas pode ser renovado pelo período de mais um ano por até cinco vezes. Os profissionais deverão atuar no monitoramento, coordenação e supervisão das operações dos sistemas de transporte e mobilidade urbana, em escala 12x36, com a possibilidade de trabalhar em turnos diurnos, noturnos, finais de semana e feriados.

Para a função de operador, é preciso ter ensino médio completo e experiência profissional de doze meses completos e ininterruptos. Já para o cargo de supervisor, os requisitos são ensino superior completo e experiência de 36 meses completos e ininterruptos.

Cada interessado pode concorrer a apenas uma das vagas e, se houver mais de uma candidatura, somente a última será considerada. As inscrições terminam às 23h59 desta sexta-feira, e devem ser realizadas no site transportes.prefeitura.rio/processoseletivo

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci