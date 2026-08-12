Vagas são destinadas para estudantes a partir do 2º período que residem na cidade do Rio de Janeiro - Divulgação/Hackers do Bem

Vagas são destinadas para estudantes a partir do 2º período que residem na cidade do Rio de JaneiroDivulgação/Hackers do Bem

Publicado 12/08/2026 05:00

Rio - A Fundação Mudes, em parceria com o Pier Mauá, abriu 40 vagas de estágio para estudantes a partir do 2º período que residem na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades exigem conhecimento intermediário de inglês ou espanhol para conversação e disponibilidade para atuar aos sábados, domingos e feriados. Interessados devem acessar o link

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As posições são destinadas a estudantes dos cursos de Turismo, Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão de Turismo, Hotelaria, Gestão de Hotelaria, Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Turismo e Hotelaria, Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, Administração, Engenharia e Engenharia de Produção.

O estágio será realizado no bairro do Centro, com jornada de seis horas diárias, em um dos seguintes horários: 7h às 13h ou 13h às 19h. A bolsa-auxílio é de R$ 1.040,00 mensais, além de R$ 760,00 por mês referentes ao auxílio-transporte e ao auxílio-refeição.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna