A TrensRJ está com 68 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz. As inscrições podem ser feitas até 19 de agosto pelo site. Há oportunidades nas áreas Técnica e Administrativa. Os selecionados vão dividir a rotina entre o trabalho na TrensRJ e as aulas de formação profissional. A jornada será de oito horas por dia, sendo quatro horas na empresa e quatro horas na instituição de ensino.
Para participar, é preciso ter entre 18 e 24 anos, ensino médio completo disponibilidade para cumprir a jornada de oito horas. Os aprendizes receberão vale-refeição ou alimentação, plano de saúde, plano odontológico, TotalPass, seguro de vida, vale-transporte, auxílio-funeral e cesta de Natal.
Durante o programa, os jovens terão contato com atividades das áreas administrativa e ferroviária e poderão adquirir experiência profissional enquanto fazem a formação.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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