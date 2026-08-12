O Werner Coiffeur está com 19 vagas abertas para profissionais de beleza em unidades do Rio de Janeiro e de Búzios. As oportunidades são para diferentes áreas, incluindo 6 vagas para manicures, 5 para cabeleireiros, 3 para designers de unhas, 3 para depiladoras e 2 para profissionais de recepção.
Os profissionais prestarão serviços como MEIs e a comissão deve ser acordada com a cada loja. As exceções são para recepção e gerente, cuja contratação ocorre em regime CLT. No caso de cabeleireiro, exige-se certificado de profissional.
No Rio de Janeiro as unidades com vagas disponíveis são no Leblon, Ilha do Governador, e Barra da Tijuca no Blue Center e no Shopping Metropolitano. Em Búzios, a unidade fica localizada no Porto da Barra, perto da praia de Manguinhos.
Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo. No site, é necessário realizar um cadastro prévio e depois informar a vaga de interesse.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.