Os profissionais prestarão serviços para o Werner Coiffeur como MEIs e a comissão deve ser acordada com a cada loja - Dibulgação/Werner Coiffeur

Os profissionais prestarão serviços para o Werner Coiffeur como MEIs e a comissão deve ser acordada com a cada lojaDibulgação/Werner Coiffeur

Publicado 12/08/2026 16:45 | Atualizado 12/08/2026 17:03



O Werner Coiffeur está com 19 vagas abertas para profissionais de beleza em unidades do Rio de Janeiro e de Búzios. As oportunidades são para diferentes áreas, incluindo 6 vagas para manicures, 5 para cabeleireiros, 3 para designers de unhas, 3 para depiladoras e 2 para profissionais de recepção.

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Os profissionais prestarão serviços como MEIs e a comissão deve ser acordada com a cada loja. As exceções são para recepção e gerente, cuja contratação ocorre em regime CLT. No caso de cabeleireiro, exige-se certificado de profissional.



No Rio de Janeiro as unidades com vagas disponíveis são no Leblon, Ilha do Governador, e Barra da Tijuca no Blue Center e no Shopping Metropolitano. Em Búzios, a unidade fica localizada no Porto da Barra, perto da praia de Manguinhos.

Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo. No site, é necessário realizar um cadastro prévio e depois informar a vaga de interesse.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

