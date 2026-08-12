Contratações serão feitas conforme a necessidade das unidades, o orçamento disponível e o planejamento da Faetec - Reprodução/ ASCOM e RC24H

Contratações serão feitas conforme a necessidade das unidades, o orçamento disponível e o planejamento da FaetecReprodução/ ASCOM e RC24H

Publicado 12/08/2026 21:43

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) foi autorizada pelo governo à contratar até 1.536 professores e especialistas em Educação por tempo determinado. A permissão foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira (11).

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Do total, até 546 profissionais poderão ser contratados ainda em 2026. Estão previstas 138 vagas para professores com jornada de 40 horas semanais, 308 para professores com jornada de 20 horas, 50 para orientadores educacionais e outras 50 para supervisores.



As contratações ocorrerão de forma gradual, conforme a necessidade das unidades, o orçamento disponível e o planejamento da Faetec. A medida está relacionada à adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que inclui ações voltadas à educação profissional técnica de nível médio.



A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado. O edital ainda vai informar os requisitos para participar, os critérios de classificação, as áreas de conhecimento, as unidades de ensino, os municípios e as disciplinas disponíveis.



Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e indígenas e 10% para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, conforme a legislação estadual.



A remuneração será de R$ 4.006,64 para professores com jornada de 40 horas, orientadores e supervisores educacionais. Para professores com jornada de 20 horas, o salário será de R$ 2.003,32. Do total, até 546 profissionais poderão ser contratados ainda em 2026. Estão previstas 138 vagas para professores com jornada de 40 horas semanais, 308 para professores com jornada de 20 horas, 50 para orientadores educacionais e outras 50 para supervisores.As contratações ocorrerão de forma gradual, conforme a necessidade das unidades, o orçamento disponível e o planejamento da Faetec. A medida está relacionada à adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que inclui ações voltadas à educação profissional técnica de nível médio.A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado. O edital ainda vai informar os requisitos para participar, os critérios de classificação, as áreas de conhecimento, as unidades de ensino, os municípios e as disciplinas disponíveis.Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e indígenas e 10% para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, conforme a legislação estadual.A remuneração será de R$ 4.006,64 para professores com jornada de 40 horas, orientadores e supervisores educacionais. Para professores com jornada de 20 horas, o salário será de R$ 2.003,32.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

