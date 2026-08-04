Curso Preparatório FAETEC 2027 abre inscrições para os moradores em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Curso Preparatório FAETEC 2027 abre inscrições para os moradores em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/08/2026 13:44

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abrirá as inscrições para o Curso Preparatório para o concurso da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC 2027), voltado para estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.

As inscrições serão realizadas de 7 a 10 de agosto, por meio do aplicativo Colab , das 10h às 16h. A confirmação da matrícula acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, nº 25, em São Geraldo, Bacaxá, das 8h às 20h, devendo comparecer aqueles que receberem um e-mail de confirmação com as orientações necessárias para efetivação da matrícula. As aulas terão início na semana do dia 17 de agosto, conforme o cronograma da turma.

Para confirmar a matrícula, o responsável deverá comparecer ao local apresentando documento de identificação (RG ou CPF) do aluno e do responsável, além da documentação exigida: 2 fotos 3×4, cópia do documento de identificação do aluno, cópia do documento de identificação do responsável, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

As turmas

Ao todo, serão formadas turmas com 35 alunos cada, distribuídas nos turnos da manhã e da tarde. O turno da manhã terá aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30. Já no período da tarde, as aulas acontecerão das 13h30 às 16h30, com diferentes opções de dias da semana: segunda e quarta, segunda e sexta, terça e quarta, quarta e quinta ou quinta e sexta.

Com esse novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 41, entre preparatórios e de capacitação, gratuitos, disponibilizados somente no ano de 2026 à população, proporcionando a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores.