Prefeitura de Saquarema oferece vagas para cursos profissionalizantes gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece vagas para cursos profissionalizantes gratuitosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/07/2026 21:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social , em parceria com o Sistema Firjan (Senai/Sesi), abre inscrições para seis turmas de cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, são 104 vagas distribuídas entre cinco qualificações diferentes, voltadas tanto para quem está entrando agora no mercado de trabalho quanto para quem busca uma nova oportunidade profissional

Para se inscrever

As inscrições serão feitas exclusivamente pela plataforma Colab, de 23 a 27 de julho. Depois dessa etapa, os candidatos selecionados precisam comparecer, presencialmente, para confirmar a vaga, nos dias 30 ou 31 de julho, das 8h às 20h. É importante lembrar: a vaga só é considerada garantida após o recebimento do e-mail de confirmação de entrada na turma.

Assim como a confirmação presencial da inscrição, todas as aulas serão realizadas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França - CECAPS Polo Bacaxá, localizado na Rua Tia Mello, 25, em São Geraldo, com exceção das turmas indicadas como “aulas na carreta”, que contam com uma estrutura móvel de ensino.

Quem for selecionado deve apresentar, no momento da confirmação presencial, 2 fotos 3×4, Xerox do RG e CPF, Xerox de comprovante de residência e Xerox de comprovante de escolaridade.

Os cursos oferecidos

COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO (TECIDO PLANO): Voltado para maiores de 18 anos com o 5º ano do ensino fundamental completo, o curso forma profissionais para atuar na indústria têxtil e de confecção. As aulas acontecem no turno da manhã, com 20 vagas disponíveis.

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: Para quem tem pelo menos 18 anos e concluiu o 9º ano do fundamental, essa é uma chance de entrar em um dos setores que mais crescem no país: o de energia solar. São 16 vagas no turno da noite. Inscrições pelo link.

DESENVOLVEDOR DE APLICATIVO: Com aulas na carreta, o curso é destinado a jovens a partir de 16 anos que tenham concluído o 9º ano do fundamental. A formação será oferecida em dois turnos, manhã e tarde, com 16 vagas em cada um, totalizando 32 oportunidades.

OPERADOR DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS EM REDE: Também com aulas na carreta, exige apenas o 6º ano do fundamental e idade mínima de 16 anos. As aulas serão no turno da noite, com 16 vagas.

PIZZAIOLO: Com pré-requisito de 5º ano do fundamental e idade mínima de 16 anos, o curso forma profissionais para o setor de alimentação, que segue em expansão em Saquarema. São 20 vagas no turno da noite.

Oportunidade de qualificação para todas as idades

Os cursos têm como pré-requisito escolaridade do 5º ano até o 9º ano do fundamental e faixas etárias a partir de 16 anos. Com a iniciativa, a Prefeitura de Saquarema, que já disponibilizou aos moradores 40 cursos somente em 2026, busca ampliar o acesso à qualificação profissional gratuita, abrangendo desde áreas tradicionais, como costura industrial e gastronomia, até setores em alta, como energia solar e tecnologia.