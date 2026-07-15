Prefeitura de Saquarema lança o 2° edital do Concurso Público 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lança o 2° edital do Concurso Público 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/07/2026 15:06

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema lançou o segundo edital do Concurso Público 2026. Após a abertura do concurso para a Educação, desta vez, as vagas serão disponibilizadas para a área de Segurança. Com 80 vagas para Guarda-Vidas, o edital prevê salários de R$ 1.690,05. A prova objetiva, que também será aplicada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), acontecerá no dia 27 de setembro.

“Seguindo o planejamento de dividir os editais, iniciamos com as vagas da área da Educação, com o intuito de atender às demandas do próximo ano letivo. Agora, damos mais um importante passo para a liberação de novo edital, voltado para os profissionais guarda-vidas, tão importantes para a segurança das nossas praias e lagoas”, afirmou o Presidente da Comissão do Concurso e Secretário Municipal de Administração, Hailson Alves Ramalho.

Informações sobre o cargo

Em Saquarema, os guarda-vidas integram o Grupamento Marítimo, conhecido como Salvamar, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. A corporação é responsável por promover a segurança de banhistas e frequentadores ao longo dos 38 quilômetros de praias do município, abrangendo toda a orla, de Jaconé a Vilatur.

Durante a alta temporada, que compreende o período de férias escolares e o verão, entre os meses de dezembro e março, 35 postos de guarda-vidas permanecem em funcionamento. Na baixa temporada, o serviço é mantido por meio de 25 postos estrategicamente distribuídos ao longo das praias e lagoas, assegurando o monitoramento contínuo e a pronta atuação das equipes de salvamento aquático.

O Grupamento Marítimo de Saquarema promove treinamentos permanentes para seus guarda-vidas, com foco em técnicas de resgate aquático, atuação em arrebentação, reboque de vítimas, primeiros socorros, condicionamento físico e aperfeiçoamento operacional. Nos últimos anos, a corporação recebeu importantes investimentos destinados à modernização de sua estrutura e ao fortalecimento da capacidade de resposta das equipes, com a aquisição de motos aquáticas (jet skis), pranchões de salvamento, viaturas e triciclos motorizados. Esses equipamentos contribuem para tornar o atendimento e o salvamento de banhistas mais ágeis, eficientes e seguros.

Concurso reforça atratividade do serviço público municipal

Os concursos públicos realizados pela Prefeitura de Saquarema têm apresentado grande procura por parte da população. O último certame realizado no ano de 2022 para preenchimento de vagas efetivas teve, de acordo com dados da banca organizadora, mais de 60 mil candidatos realizando, durante três finais de semana, as provas nos municípios de Saquarema, Maricá e Rio de Janeiro. Só em Saquarema, os dias de prova movimentaram 50 mil candidatos. Em 2022, o Município ofereceu 1.344 vagas de provimento efetivo, com grande interesse por parte da população. Os cargos oferecidos no edital da Educação foram os que apresentaram a maior procura.

“Os números de candidatos demonstraram a credibilidade que o Município possui. A pessoa que faz concurso público busca a estabilidade do emprego e a certeza de trabalhar para o crescimento da nossa cidade. Aqui em Saquarema, valorizamos o nosso servidor público pois é ele quem trabalha, diariamente, para que nossas ações, projetos, obras e investimentos possam trazer mais qualidade de vida para a população. Temos a certeza de que este será mais um grande concurso, com grande procura e número de inscritos”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Informações do edital

Para consultar a íntegra do Edital 002/2026 – Guarda-Vidas e os anexos, os interessados devem clicar no link

Todas as informações sobre inscrições, taxas e demais procedimentos poderão ser obtidas na página do Concurso de Saquarema, no site do IBAM . No Portal da Prefeitura de Saquarema, também estão disponíveis todos os documentos relativos a editais e demais publicações oficiais de concursos.

Novas etapas em breve

Além dos editais da Educação e Segurança (Guarda-Vidas), serão publicados outros editais destinados às áreas da Saúde e da Segurança. De acordo com o Município, 446 vagas de nível médio serão ofertadas para os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias (84 vagas); Agente Comunitário de Saúde (133 vagas); Agente de Defesa Civil (20 vagas); Agente de Trânsito (100 vagas); e Guarda Ambiental (9 vagas).