Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá oficina gratuita para a produção de documentáriosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro de Saquarema oferece oficina para produção de documentários
Nesta edição, a oficina acontecerá em modo intensivo, em um único final de semana, nos dias 18 e 19 de julho, das 14h às 17h
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