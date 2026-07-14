Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá oficina gratuita para a produção de documentários - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá oficina gratuita para a produção de documentáriosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/07/2026 18:21

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago receberá, no sábado e no domingo, em Saquarema, a oficina de documentários de curta-metragem “2º Laboratório de Documentários Curtos de Saquarema”. Nesta edição, a oficina acontecerá em modo intensivo, em um único final de semana, nos dias 18 e 19 de julho, das 14h às 17h.

A proposta é que a partir do contato com uma variedade de documentários, durante as aulas teóricas, os participantes produzam, ao final da oficina, um projeto de documentário, de tema livre.

Para isso, o laboratório contará com oficina de tipo expositivo/participativo, onde filmes de documentário serão exibidos e analisados em formato de roda de conversas entre participantes.

Após a exibição dos filmes e debates , os participantes desenvolverão projetos de documentários em consultoria com as oficineiras Juliana Ferreira , que também é produtora, e Luana Paschoa.

Com classificação indicativa de 16 anos, o evento, que é gratuito, não requer inscrição prévia, bastando aos interessados comparecerem aos encontros nos dias marcados. Mais informações podem ser obtidas em instagram.com/lab.doc.saqua.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.