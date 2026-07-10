Prefeitura de Saquarema lança chamamento público para a ocupação do Teatro Municipal Mário LagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura lança chamamento público para Teatro Municipal de Saquarema
Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 13 a 20 de julho, de modo online
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