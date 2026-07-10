Prefeitura de Saquarema lança chamamento público para a ocupação do Teatro Municipal Mário Lago - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lança chamamento público para a ocupação do Teatro Municipal Mário LagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/07/2026 17:23

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está lançando um novo chamamento público para selecionar projetos culturais que integrarão a programação do Teatro Municipal Mário Lago, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2026.

O chamamento objetiva compor a grade de apresentações daquele espaço, com espetáculos de teatro, dança, música, circo, bem como exibições artísticas de escolas públicas e privadas de Saquarema. As inscrições também estão abertas para eventos de pequeno porte que promovam o acesso à cultura, incentivem o aprimoramento das produções locais e ofereçam ao público saquaremense espetáculos de qualidade.

Para se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 13 a 20 de julho, de modo online, enviando os Anexos I, II e III, preenchidos, para o e-mail teatromunicipal@saquarema.rj.gov.br; ou presencialmente, na Secretaria do Teatro Municipal Mário Lago, localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema, das 9h às 17h.

Por ocasião da inscrição, o proponente deve apresentar cópia dos documentos pessoais, projeto do evento, Anexo I – Formulário de Cadastro de Proposta e portfólio da produção

Podem participar pessoas jurídicas (produtoras, associações, entidades culturais, grupos artísticos, entre outros) e pessoas físicas interessadas em apresentar seus projetos no teatro.

Avaliação e seleção dos projetos

As propostas enviadas serão analisadas pela equipe técnica do Teatro Municipal Mário Lago, que verificará a documentação e a adequação dos projetos. Aqueles que forem aprovados poderão ser agendados conforme a disponibilidade do espaço.

Os formulários referentes aos anexos I, II e III podem ser obtidos no site da Prefeitura de Saquarema, no link.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a direção do teatro pelo e-mail teatromunicipal@saquarema.rj.gov.br.