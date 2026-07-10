Prefeitura de Saquarema promove Arraiá da Vila 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza Arraiá da Vila 2026
Evento será realizado de 17 de julho a 2 de agosto, com programação sempre às sextas-feiras, sábados e domingos. Entrada é gratuita
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MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
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Julho Amarelo: Saquarema participa de campanha contra hepatites virais
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