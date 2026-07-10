Prefeitura de Saquarema promove Arraiá da Vila 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Arraiá da Vila 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/07/2026 17:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, promoverá mais uma edição do tradicional Arraiá da Vila. O evento, com entrada gratuita, será realizado de 17 de julho a 02 de agosto, com programação sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, reunindo moradores e turistas em uma grande celebração da cultura popular brasileira.

Seguindo o sucesso das edições anteriores, o Arraiá da Vila 2026 será realizado no Campo de Aviação, espaço que oferece mais conforto ao público, com ampla área para circulação, maior acessibilidade e facilidade de estacionamento.

Criado com o objetivo de valorizar e preservar as tradições culturais do país, especialmente os costumes e manifestações típicas das festas juninas, o Arraiá da Vila contará com uma programação diversificada para todas as idades. Entre as atrações estão barracas de comidas típicas, feira de artesanato, brincadeiras tradicionais, apresentações de dança com alunos da rede municipal de ensino e grupos juninos convidados.

A estrutura do evento também contará com decoração temática especial, bandeirinhas coloridas, cenários inspirados nas festas do interior e uma grande fogueira cenográfica, proporcionando ao público uma experiência imersiva e acolhedora.

Além de promover lazer e entretenimento para a população, o Arraiá da Vila contribui para o fortalecimento da economia local, incentivando a participação de artesãos, comerciantes e empreendedores do município. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo evento ao longo dos três finais de semana de programação, impulsionando o turismo e movimentando diversos setores da economia.

Tradição e valorização cultural

Consolidado como uma das principais festas populares do calendário municipal, o Arraiá da Vila se tornou um importante espaço para a valorização da cultura regional e para o fortalecimento dos laços comunitários. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema em promover eventos que preservem as tradições brasileiras, incentivem a participação da população e ampliem as opções de lazer para moradores e visitantes.

A programação completa, incluindo os shows musicais e horários das apresentações, além de imagem da edição do ano passado, podem ser conferidas a seguir.