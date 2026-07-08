Saquarema promove "Um Dia no Parque" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove "Um Dia no Parque"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/07/2026 18:26

Saquarema - Crianças, adolescentes e suas famílias têm um encontro marcado com a natureza no domingo (19), quando a Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promove mais uma edição do projeto Um Dia no Parque. A atividade é uma caminhada ecológica interpretativa realizada na APA de Massambaba, às margens da Lagoa de Jacarepiá, com concentração das 9h às 13h.

Com o tema “Protegendo o que nos conecta”, a iniciativa busca aproximar os participantes da biodiversidade local através de uma trilha guiada, na qual monitores ambientais explicam a importância da preservação dos ecossistemas da região. A proposta é que, ao final do percurso, os participantes compreendam melhor o papel das Unidades de Conservação e o vínculo entre a comunidade e o meio ambiente.

O ponto de encontro será a nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Coronel João Catarino, 1550, no bairro Jardim, nas proximidades da Ponte do Girau. Dali, os participantes seguem até a área de realização da atividade na APA de Massambaba.