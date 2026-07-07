Saquarema alcança recorde histórico de 3,2 milhões de procedimentos na saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema alcança recorde histórico de 3,2 milhões de procedimentos na saúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/07/2026 20:23

Saquarema - O número de procedimentos na rede de saúde de Saquarema saltou de 853 mil em 2021 para 3,2 milhões em 2025, registrando um crescimento histórico de 279%. O avanço é fruto da estratégia do município em expandir a sua infraestrutura para deixar um legado permanente à população. Graças à construção de novas Clínicas da Família e de Estratégia de Saúde da Família (ESF), a cidade hoje atinge quase 100% de cobertura na atenção básica.

Consolidada como referência em saúde pública na região, cerca de 40% dos atendimentos realizados na rede municipal de Saquarema são destinados a moradores de cidades vizinhas, de acordo com a Secretaria de Saúde. O dado reflete o impacto dos investimentos na infraestrutura local, que passou a absorver também a demanda regional.

Dignidade

“Nosso compromisso sempre foi transformar os recursos dos royalties em um legado permanente para Saquarema. Os resultados que alcançamos na saúde refletem esse esforço diário para estruturar a nossa rede e colocar fim de vez à realidade das ‘caravanas da saúde’, garantindo que o cidadão seja atendido com dignidade perto de casa”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

A criação de estruturas especializadas, como o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, somada à aquisição de equipamentos modernos, gerou um crescimento exponencial no número de exames de imagem realizados. O grande destaque são as tomografias, que saltaram de 491 exames em 2022 para 20.437 em 2025. Desde 2021, as ultrassonografias e as mamografias também registraram um avanço expressivo, com um aumento de 227% e 109%, respectivamente.

A descentralização e modernização da rede também foram fundamentais para elevar o número de atendimentos de alta complexidade, que saltaram de 158 em 2021 para 28.245 em 2025. Paralelamente, Saquarema investiu na construção do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, responsável por mais de 170 mil procedimentos.