Saquarema alcança recorde histórico de 3,2 milhões de procedimentos na saúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema bate recorde de 3,2 milhões de procedimentos na saúde
Avanço é fruto da estratégia do município em expandir a sua infraestrutura para deixar um legado permanente à população
Saquarema bate recorde de 3,2 milhões de procedimentos na saúde
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Saquá Fun Fest atraiu cerca de 80 mil pessoas ao Campo de Aviação
Evento encerrou programação no domingo (5) e movimentou a economia local
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para observação de pássaros
Encontro, que propõe uma imersão na biodiversidade da região, acontecerá no dia 12 de julho, das 9h às 13h, na Lagoa Vermelha
Inscrições para V Mostra Pedagógica são prorrogadas em Saquarema
Interessados devem se inscrever até o dia 30 de julho. Iniciativa valoriza os projetos desenvolvidos pela rede municipal de ensino
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
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