V Mostra Pedagógica tem inscrições prorrogadas até 30 de julho em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Inscrições para V Mostra Pedagógica são prorrogadas em Saquarema
Interessados devem se inscrever até o dia 30 de julho. Iniciativa valoriza os projetos desenvolvidos pela rede municipal de ensino
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