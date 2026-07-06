V Mostra Pedagógica tem inscrições prorrogadas até 30 de julho em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

V Mostra Pedagógica tem inscrições prorrogadas até 30 de julho em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/07/2026 18:04

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, prorrogou as inscrições para a V Mostra Pedagógica. Agora, os profissionais do magistério que atuam nas escolas da rede municipal têm até o dia 30 de julho para inscrever seus projetos e práticas pedagógicas, através do aplicativo Colab

A Mostra Pedagógica é uma iniciativa que valoriza os projetos desenvolvidos pela rede municipal de ensino e tem como objetivo promover a troca de experiências, estimular a inovação e reconhecer as práticas pedagógicas que fazem a diferença no processo de ensino e aprendizagem.

Criada por intermédio da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola (GIDE), a Mostra integra a Semana Municipal da Educação e se consolida como um importante espaço para a apresentação de iniciativas criativas, inovadoras e diferenciadas desenvolvidas pelos educadores da rede.

As inscrições podem ser realizadas por equipes de até 10 integrantes, incentivando o trabalho colaborativo e o compartilhamento de experiências que contribuem para o fortalecimento da educação pública municipal.

Os profissionais interessados têm até 30 de julho para garantir a participação e apresentar projetos que inspiram, transformam e fortalecem a educação de Saquarema.