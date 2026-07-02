Dia Mundial do Rock será celebrado com exposição na Casa de Cultura Walmir Ayala em Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema celebra o Dia Mundial do Rock com exposição gratuita
Mostra será aberta no dia 13 de julho, às 18h, na Casa de Cultura Walmir Ayala, e ficará em cartaz de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h
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