Dia Mundial do Rock será celebrado com exposição na Casa de Cultura Walmir Ayala em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dia Mundial do Rock será celebrado com exposição na Casa de Cultura Walmir Ayala em Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/07/2026 21:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, convida moradores e visitantes para celebrar o Dia Mundial do Rock com a exposição “Esse Tal Rock ‘n’ Roll – A História do Rock contada em Livros e Discos”. A mostra será aberta no dia 13 de julho, às 18h, na Casa de Cultura Walmir Ayala, e ficará em cartaz, com entrada gratuita, até 30 de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

A exposição

A exposição propõe uma verdadeira viagem pela trajetória do Rock ‘n’ Roll, apresentando sua evolução desde o surgimento do gênero, em 1951, quando a fusão do blues, country e gospel deu origem a um movimento que transformaria a música e a cultura mundial. Ao longo do percurso, o público poderá conhecer a história de grandes ícones internacionais e nacionais que marcaram gerações com sua sonoridade, atitude e estilo de vida.

Com um acervo formado por discos de vinil, livros e registros visuais, a mostra percorre diferentes vertentes do rock, como Classic Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Rock Progressivo e Grunge, evidenciando a força e a permanência de um gênero que continua conquistando novos fãs.

Além de apresentar a história mundial do rock, a exposição também valoriza a memória cultural de Saquarema, relembrando a histórica invasão do rock ao município, em 1976, e homenageando Serguei, personagem lendário que se tornou um dos maiores símbolos do espírito livre e irreverente do Rock ‘n’ Roll no Brasil.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a valorização da cultura, da memória e da diversidade artística, oferecendo ao público uma experiência que une música, história e identidade cultural em um único espaço.