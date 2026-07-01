Saquarema divulga programação cultural gratuita de julho Divulgação/Prefeitura de Saquarema

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Karen Rodrigues
Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, divulga a programação cultural do mês de julho. São diversas atividades gratuitas, entre oficinas, palestras, apresentações e eventos temáticos, distribuídas na Casa de Cultura Walmir Ayala e no Teatro Municipal Mário Lago.
A agenda contempla oficinas sustentáveis e musicais, lançamento de livro, apresentações artísticas, palestra magna, laboratório de documentários, encontro em homenagem a Carolina Maria de Jesus e a tradicional Mostra de Arte e Cultura da Dança Cigana.
A programação completa:
02/07 – Oficinas Sustentáveis: Reaproveitamento de Escamas de Peixes – Bijuterias e outras sugestões
10h às 12h | Casa de Cultura Walmir Ayala
03/07 – 13º Fórum dos Agentes Culturais de Saquarema
15h | Teatro Municipal Mário Lago
03/07 – Lançamento de Livro: “Caderno de Plantas da Dú – Da Terra ao Alimento – Saberes Tradicionais”
14h às 18h | Casa de Cultura Walmir Ayala
04/07 – Apresentação dos Alunos de Música Renascer
18h | Teatro Municipal Mário Lago
07/07 – Oficina Musical: Roda de Conversa Musical
14h às 16h | Casa de Cultura Walmir Ayala
07/07 – Oficina de Flores de Tereza
17h às 19h | Casa de Cultura Walmir Ayala
13 a 30/07 – Palestra Magna: “Esse Tal Rock’n Roll – A História do Rock contada em Livros e Discos”
18h às 20h | Casa de Cultura Walmir Ayala
18 e 19/07 – Laboratório de Documentários Curtos de Saquarema
14h | Teatro Municipal Mário Lago
24/07 – Encontro de Mulheres Negras – Homenagem à Carolina Maria de Jesus
18h | Teatro Municipal Mário Lago
31/07 – Oitava Mostra de Arte e Cultura da Dança Cigana
20h | Teatro Municipal Mário Lago
Todas as atividades têm entrada gratuita. A programação reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a democratização do acesso à cultura e a valorização das manifestações artísticas locais.