Saquarema divulga programação cultural gratuita de julho Divulgação/Prefeitura de Saquarema
10h às 12h | Casa de Cultura Walmir Ayala
03/07 – 13º Fórum dos Agentes Culturais de Saquarema
15h | Teatro Municipal Mário Lago
03/07 – Lançamento de Livro: “Caderno de Plantas da Dú – Da Terra ao Alimento – Saberes Tradicionais”
14h às 18h | Casa de Cultura Walmir Ayala
04/07 – Apresentação dos Alunos de Música Renascer
18h | Teatro Municipal Mário Lago
07/07 – Oficina Musical: Roda de Conversa Musical
14h às 16h | Casa de Cultura Walmir Ayala
07/07 – Oficina de Flores de Tereza
17h às 19h | Casa de Cultura Walmir Ayala
13 a 30/07 – Palestra Magna: “Esse Tal Rock’n Roll – A História do Rock contada em Livros e Discos”
18h às 20h | Casa de Cultura Walmir Ayala
18 e 19/07 – Laboratório de Documentários Curtos de Saquarema
14h | Teatro Municipal Mário Lago
24/07 – Encontro de Mulheres Negras – Homenagem à Carolina Maria de Jesus
18h | Teatro Municipal Mário Lago
31/07 – Oitava Mostra de Arte e Cultura da Dança Cigana
20h | Teatro Municipal Mário Lago
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