Congresso Brincar reúne cerca de 2 mil educadores em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Congresso Brincar reúne cerca de 2 mil educadores em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 19:02

Saquarema - Durante os dias 26 e 27 de junho, especialistas compartilharam conhecimentos e experiências, contribuindo para a qualificação dos profissionais da educação em Saquarema, durante a segunda edição do Congresso Brincar, um dos principais eventos voltados à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental no país. Realizado pelo Instituto Conhecer, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o congresso reuniu cerca de 2 mil educadores, gestores, estudantes e especialistas de diferentes estados brasileiros.

Ao longo dos dois dias, a programação promoveu reflexões sobre os desafios da educação contemporânea, formação docente, desenvolvimento infantil, neurociência, ensino da matemática, brincadeiras e autoridade pedagógica. O evento também contou com apresentações culturais realizadas por alunos do município, valorizando os talentos locais.

Portas abertas

A Prefeita Lucimar Vidal destacou que sediar o congresso pelo segundo ano consecutivo fortalece o compromisso da administração municipal com a qualificação permanente dos profissionais da educação e consolida Saquarema como um importante polo de formação educacional: “Antes nós precisávamos ir até esses congressos. Hoje eles vêm até Saquarema, trazendo experiências e conhecimento para os nossos professores. É um orgulho muito grande receber um evento como esse e mostrar que nossa cidade está de portas abertas para iniciativas que fortalecem a educação”, afirmou.

Durante o congresso, especialistas de reconhecimento nacional compartilharam experiências e conhecimentos com os participantes. Entre os destaques estiveram as palestras do pediatra Daniel Becker, que abordou os impactos do excesso de telas na infância e a importância das brincadeiras para o desenvolvimento infantil; do professor Israel Boniek, que apresentou reflexões sobre o planejamento pedagógico centrado na escuta das crianças; além de Yolanda Pinto, Junior Cadima, Nélio Spréa e Leandro Karnal, que encerraram a programação com debates sobre ensino, aprendizagem, desenvolvimento e os desafios da prática docente.

O evento recebeu participantes de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, promovendo a troca de experiências e fortalecendo redes de colaboração entre profissionais da educação.

Com mais uma edição realizada com sucesso, o Congresso Brincar reafirma o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a valorização da educação, investindo na formação continuada dos profissionais da rede municipal e incentivando iniciativas que contribuem para uma educação cada vez mais inovadora, humanizada e de qualidade.