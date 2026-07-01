Congresso Brincar reúne cerca de 2 mil educadores em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Congresso Brincar reúne cerca de 2 mil educadores em Saquarema
Programação debateu os desafios da educação contemporânea, formação docente, desenvolvimento infantil, neurociência, ensino da matemática, brincadeiras e autoridade pedagógica
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Apresentação acontecerá no sábado (4), às 18h, com entrada gratuita
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Saquarema abre inscrições para Oficinas Sustentáveis com foco em arte, cultura e meio ambiente
Iniciativa une aprendizado, criatividade e práticas voltadas à preservação do meio ambiente, com atividades gratuitas realizadas na Casa de Cultura Walmir Ayala
Saquarema realiza feiras e ações voltadas à agricultura familiar em julho
Programação reforça o compromisso da gestão com a economia local e o desenvolvimento sustentável do campo
Prefeito promove reforma administrativa e muda comando da Educação em Arraial
Bernardo Alcântara vai assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB)
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