Agenda de julho de Saquarema conta com feiras e ações voltadas à agricultura familiar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Agenda de julho de Saquarema conta com feiras e ações voltadas à agricultura familiarDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 18:30 | Atualizado 01/07/2026 18:31

Saquarema - Julho começa com uma série de iniciativas da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em apoio aos produtores rurais do município. Entre feiras itinerantes, atendimento veterinário gratuito e a tradicional Feira do Produtor Rural, no Centro, a programação reforça o compromisso da gestão com a economia local e o desenvolvimento sustentável do campo.



9ª Feira do Produtor Rural Itinerante chega a Vilatur



Neste sábado (4), das 9h às 13h, a Avenida Nova Saquarema, em Vilatur, próximo ao Posto de Saúde da Família, recebe a 9ª edição da Feira do Produtor Rural Itinerante. O evento leva produtos da agricultura familiar, gastronomia e artesanato para mais perto da população do bairro.



A feira reúne produtores locais e oferece uma grande variedade de produtos frescos, além de artesanato, plantas ornamentais e pratos da gastronomia regional. Mais do que um espaço de comercialização, a iniciativa promove o desenvolvimento sustentável, incentiva o consumo de produtos locais e aproxima a comunidade dos agricultores que movimentam o campo em Saquarema.



Dia do Burro leva atendimento gratuito ao Bairro Jardim



No mesmo dia (4), das 9h às 12h, o Bairro Jardim (Rua Laureano Alves, nº 770, próximo a João e Mira) recebe mais uma edição do Dia do Burro, com atendimento veterinário gratuito para os produtores rurais do município.



A programação inclui medicação antiparasitária, avaliação clínica e vacinação antirrábica. A equipe da Secretaria também oferecerá outros serviços aos produtores, como cadastro e atualização de produtores rurais, doação de mudas e chá, além de solicitação de trator e retroescavadeira.



O Dia do Burro valoriza um dos animais mais importantes para o homem do campo, reconhecendo sua resistência, inteligência e contribuição para as atividades rurais. A ação é gratuita e reforça o compromisso da Prefeitura com a agricultura, o bem-estar animal e o apoio aos produtores.



45ª Feira do Produtor Rural acontece no Centro



Já no sábado (11), das 16h às 22h, a Praça do Canhão (Espaço do Antigo Hotel), no Centro de Saquarema, recebe a 45ª edição da Feira do Produtor Rural.

Os visitantes encontrarão grande variedade de produtos da agricultura familiar, artesanato, plantas ornamentais e gastronomia local, em um ambiente que incentiva o consumo consciente e aproxima produtores e consumidores.



Consolidada como uma das principais iniciativas de incentivo ao setor rural do município, a feira oferece produtos frescos e de qualidade, produzidos por agricultores de Saquarema, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção local.



A Prefeitura convida a população a prestigiar os produtores da cidade e aproveitar mais essa agenda repleta de sabores, cultura e tradição.