Saquarema recebe montanhista e biólogo da Expedição da Super Trilha Volta ao Rio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe montanhista e biólogo da Expedição da Super Trilha Volta ao RioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/06/2026 19:40 | Atualizado 30/06/2026 19:43

Saquarema - Consolidada como a capital dos grandes eventos esportivos e conhecida mundialmente por suas ondas, Saquarema prova que sua vocação para o esporte vai muito além do litoral. Logo após o encerramento do campeonato mundial de surfe, o município já se posiciona como rota estratégica de outra vertente turística: o turismo de natureza e aventura. A Prefeita Lucimar Vidal e o Diretor de Esportes e coordenador da TranSaquerema, André Morgado, Bruno Seabra, Empresário e também coordenador da trilha, junto a outros trilheiros e o Grupamento Municipal Turístico e Ambiental, recepcionaram o montanhista Luiz Aragão, que chegou à cidade como parte da Expedição Inaugural da Trilha Volta ao Rio.

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O projeto “Vem Trilhar, Volta ao Rio” tem como objetivo mapear uma grande rota integrada de turismo e conservação ambiental, conectando o interior e mostrando que o Estado do Rio de Janeiro tem potencial para atrair visitantes do mundo inteiro para além da capital. Aragão iniciou sua jornada no dia 1º de maio, no Rio de Janeiro, e cruzará mais de 3 mil quilômetros de caminhada contínua.Em Saquarema, o foco principal é o fortalecimento da Trilha TranSaquarema, uma rota de longo curso apoiada pela Prefeitura que conta com aproximadamente 86 km de extensão. Dividida em 8 trechos, a trilha corta todo o município — conectando mais de 15 bairros e ligando a região da Serra do Roncador/Serra do Mato Grosso até a Lagoa Vermelha, na divisa com Praia Seca na APA de Massambaba. É um percurso que une biodiversidade e paisagens deslumbrantes, passando por mirantes, cachoeiras e trechos preservados de Mata Atlântica.Para a Prefeita Lucimar Vidal receber o projeto é diversificar a economia do município por meio do esporte e da sustentabilidade: “Saquarema é uma cidade que respira esporte 365 dias por ano. Mal nos despedimos das estrelas do surfe mundial e já estamos aqui acolhendo o turismo de aventura e a preservação ambiental. A nossa TranSaquarema mostra que somos muito além das ondas. Queremos que o mundo conheça as nossas serras, as nossas lagoas e a nossa biodiversidade. Estruturar e apoiar rotas como essa é gerar oportunidade para as comunidades locais, emprego para os nossos guias e consolidar Saquarema como o destino esportivo mais completo do país.”Encantado com a recepção e com o potencial da região, Luiz Aragão elogiou a infraestrutura natural que encontrou. “A TranSaquarema é uma joia do montanhismo fluminense. O desnível e a transição da serra para a laguna oferecem um desafio técnico fantástico e um visual inesquecível para qualquer caminhante do mundo. Ver o poder público engajado no esporte e no turismo de base comunitária mostra que Saquarema entendeu perfeitamente o espírito da Expedição Volta ao Rio: valorizar a identidade local, o comércio de bairro e a conservação da natureza.”A Trilha TranSaquarema segue em processo de implementação e sinalização pelo município, estimulando o conceito de mínimo impacto ambiental. Para os aventureiros que desejam planejar o percurso, os mapas interativos e vivências guiadas já contam com suporte de grupos locais, expandindo os horizontes de quem visita a cidade e provando que Saquarema é, de ponta a ponta, a verdadeira capital do esporte.