Prefeitura de Saquarema inicia REFIS 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema
- Encerramento das adesões: 30 de setembro de 2026
- Débitos contemplados: vencidos até 31 de dezembro de 2025
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Prefeitura de Saquarema inicia REFIS 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema inicia REFIS 2026 com condições especiais para regularização de débitos municipais
Programa foi criado para facilitar a negociação de créditos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2025
Prefeitura de Saquarema divulga cronograma de matrículas do EJA para o 2º semestre de 2026
Inscrições poderão ser realizadas por meio digital de 29 de junho a 10 de julho, e a matrícula será realizada de 20 a 24 de julho
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