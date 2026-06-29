Prefeitura de Saquarema divulga cronograma de matrículas do EJA para o 2º semestre de 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga cronograma de matrículas do EJA para o 2º semestre de 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/06/2026 20:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, divulgou o cronograma oficial da pré-matrícula e matrícula para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), programa destinado aos jovens, adultos e idosos que por diversos motivos não tiveram acesso à educação convencional ou não concluíram ou frequentaram o ensino regular em idade apropriada.

As inscrições poderão ser realizadas por meio digital, através do site matricula.siseducsaquarema.org.br , de 29 de junho a 10 de julho, e a matrícula será realizada de 20 a 24 de julho de 2026, na unidade escolar onde o aluno foi selecionado.

Para se matricular, serão solicitados os seguintes documentos dos alunos e responsáveis para ingresso nos períodos ou ano:

I – Documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado – com laudo médico ou com Parecer Pedagógico;

II – Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

III – Cópia da Carteira de Identidade do responsável ou do aluno se for maior;

IV – Cópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos);

V – Cópia da carteira de vacinação atualizada, para matrículas na Educação Infantil e Ensino Fundamental;

VI – 1 foto (3X4) recente;

VII – Cópia do Certificado do Serviço Militar (para rapazes acima de 18 a 45 anos);

VIII – Cópia do Comprovante de Residência e ou autodeclaração atualizada;

IX – Cópia de documento de identificação do responsável com foto;

X – Laudo médico para educandos com deficiência contendo o CID, sempre que possível;

XI – Histórico Escolar ou declaração de transferência da escola de origem;

XII – Cópia do documento de guarda provisória, quando se aplicar.

Conforme o artigo 117 do Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino, para os educandos oriundos de outra unidade escolar exige-se o Histórico Escolar original, podendo ser substituído, provisoriamente, por comprovante de escolaridade anterior, com validade não superior a 30 (trinta) dias. Findo o prazo supracitado, uma vez que não seja apresentado o Histórico Escolar, fica a escola responsável pela regularização da vida escolar do educando.