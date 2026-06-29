Prefeitura de Saquarema encerra WSL e reforça capacidade do município para receber grandes eventos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema encerra WSL e reforça capacidade do município para receber grandes eventosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/06/2026 20:33

Saquarema - Foi encerrada, nesta sexta-feira (26), mais uma edição da etapa brasileira do Championship Tour (CT), da World Surf League (WSL), em Saquarema. Durante nove dias de competição, o município recebeu atletas, equipes técnicas, turistas e moradores, consolidando-se como referência internacional na realização de grandes eventos esportivos. A Prefeitura de Saquarema coordenou uma operação integrada envolvendo diversas secretarias municipais para garantir segurança, mobilidade, ordenamento urbano e atendimento ao público.

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Realizado na Praia de Itaúna, o evento voltou a transformar Saquarema no centro das atenções do surfe mundial. Mesmo sob chuva e baixas temperaturas no dia das finais, os melhores surfistas do planeta protagonizaram baterias de alto nível, proporcionando um espetáculo para o público presente e para milhões de espectadores que acompanharam a competição em diversos países.



Os vencedores



Na disputa feminina, a norte-americana Sawyer Lindblad conquistou o título da etapa após uma campanha consistente e grandes atuações nas ondas de Itaúna. Já no masculino, o brasileiro Yago Dora levantou o troféu ao vencer a decisão e fazer a festa da torcida brasileira no Maracanã do Surfe.



O Brasil voltou a ser destaque na competição ao colocar dois representantes nas semifinais da disputa masculina, reafirmando a força do país no circuito mundial e o protagonismo dos atletas brasileiros em uma das etapas mais tradicionais do calendário da WSL.



Além das emoções dentro d’água, a etapa reafirmou a importância da parceria entre a Prefeitura de Saquarema e a World Surf League para o fortalecimento do turismo esportivo e da economia local. Com expectativa do recebimento de cerca de 400 mil visitantes ao longo do evento, o campeonato movimentou hotéis, pousadas, restaurantes, comércio e diversos setores de serviços, impulsionando a economia do município.



Os resultados refletem uma política pública consolidada de investimento em grandes eventos. Somente a edição de 2025 movimentou aproximadamente R$ 179 milhões na economia regional, gerou cerca de 2.665 empregos diretos, distribuiu R$ 93 milhões em renda para trabalhadores da região e registrou crescimento de 142% no impacto econômico desde o início da parceria entre a Prefeitura e a WSL.



Operação integrada garantiu segurança e organização



Para receber o grande público com conforto e tranquilidade, a Prefeitura mobilizou uma ampla estrutura operacional envolvendo diferentes secretarias e órgãos municipais.



A Guarda Civil Municipal atuou durante todos os dias do campeonato na organização do trânsito, orientação aos visitantes, patrulhamento preventivo e apoio às atividades realizadas no entorno da arena, garantindo maior fluidez no acesso à Praia de Itaúna e mais segurança para moradores e turistas.



O Grupamento Marítimo (Salvamar) manteve equipes de guarda-vidas de prontidão durante toda a competição, realizando monitoramento permanente da faixa de areia e das áreas de banho, reforçando a segurança tanto do público quanto dos atletas.



A operação contou, ainda, com equipes de limpeza urbana, manutenção, ordenamento do espaço público, fiscalização e apoio logístico, assegurando o funcionamento dos serviços municipais durante o período de maior movimentação na cidade.



O planejamento integrado permitiu que o evento transcorresse com organização e eficiência, demonstrando a capacidade de Saquarema em sediar competições internacionais de grande porte.



Estande da Prefeitura



Entre os destaques da programação, o estande institucional da Prefeitura foi um dos espaços mais visitados da arena da WSL. O local ofereceu informações turísticas, experiências interativas e divulgação dos principais atrativos naturais, culturais e históricos de Saquarema, aproximando moradores e turistas das ações desenvolvidas pelo município.



Os visitantes puderam conhecer o trabalho do Centro de Atendimento ao Turista, que divulgou os principais atrativos e roteiros da cidade, e participar das experiências interativas e distribuição de brindes, disponibilizadas no Parque Tecnológico, além de acompanhar a apresentação do Centro Municipal de Treinamento de Surf Léo Neves, referência na formação de novos atletas. O estande também recebeu exposições dos projetos ambientais Mantas do Brasil, Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha, Farol Azul, Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, reforçando o compromisso de Saquarema com a preservação ambiental e a educação ambiental.



Saquarema no cenário internacional



Muito além da competição esportiva, a realização da etapa brasileira da WSL fortalece a imagem de Saquarema como um dos principais destinos do surfe mundial e evidencia a capacidade do município em receber eventos internacionais com excelência. Realizado na Praia de Itaúna, o evento voltou a transformar Saquarema no centro das atenções do surfe mundial. Mesmo sob chuva e baixas temperaturas no dia das finais, os melhores surfistas do planeta protagonizaram baterias de alto nível, proporcionando um espetáculo para o público presente e para milhões de espectadores que acompanharam a competição em diversos países.Na disputa feminina, a norte-americana Sawyer Lindblad conquistou o título da etapa após uma campanha consistente e grandes atuações nas ondas de Itaúna. Já no masculino, o brasileiro Yago Dora levantou o troféu ao vencer a decisão e fazer a festa da torcida brasileira no Maracanã do Surfe.O Brasil voltou a ser destaque na competição ao colocar dois representantes nas semifinais da disputa masculina, reafirmando a força do país no circuito mundial e o protagonismo dos atletas brasileiros em uma das etapas mais tradicionais do calendário da WSL.Além das emoções dentro d’água, a etapa reafirmou a importância da parceria entre a Prefeitura de Saquarema e a World Surf League para o fortalecimento do turismo esportivo e da economia local. Com expectativa do recebimento de cerca de 400 mil visitantes ao longo do evento, o campeonato movimentou hotéis, pousadas, restaurantes, comércio e diversos setores de serviços, impulsionando a economia do município.Os resultados refletem uma política pública consolidada de investimento em grandes eventos. Somente a edição de 2025 movimentou aproximadamente R$ 179 milhões na economia regional, gerou cerca de 2.665 empregos diretos, distribuiu R$ 93 milhões em renda para trabalhadores da região e registrou crescimento de 142% no impacto econômico desde o início da parceria entre a Prefeitura e a WSL.Para receber o grande público com conforto e tranquilidade, a Prefeitura mobilizou uma ampla estrutura operacional envolvendo diferentes secretarias e órgãos municipais.A Guarda Civil Municipal atuou durante todos os dias do campeonato na organização do trânsito, orientação aos visitantes, patrulhamento preventivo e apoio às atividades realizadas no entorno da arena, garantindo maior fluidez no acesso à Praia de Itaúna e mais segurança para moradores e turistas.O Grupamento Marítimo (Salvamar) manteve equipes de guarda-vidas de prontidão durante toda a competição, realizando monitoramento permanente da faixa de areia e das áreas de banho, reforçando a segurança tanto do público quanto dos atletas.A operação contou, ainda, com equipes de limpeza urbana, manutenção, ordenamento do espaço público, fiscalização e apoio logístico, assegurando o funcionamento dos serviços municipais durante o período de maior movimentação na cidade.O planejamento integrado permitiu que o evento transcorresse com organização e eficiência, demonstrando a capacidade de Saquarema em sediar competições internacionais de grande porte.Entre os destaques da programação, o estande institucional da Prefeitura foi um dos espaços mais visitados da arena da WSL. O local ofereceu informações turísticas, experiências interativas e divulgação dos principais atrativos naturais, culturais e históricos de Saquarema, aproximando moradores e turistas das ações desenvolvidas pelo município.Os visitantes puderam conhecer o trabalho do Centro de Atendimento ao Turista, que divulgou os principais atrativos e roteiros da cidade, e participar das experiências interativas e distribuição de brindes, disponibilizadas no Parque Tecnológico, além de acompanhar a apresentação do Centro Municipal de Treinamento de Surf Léo Neves, referência na formação de novos atletas. O estande também recebeu exposições dos projetos ambientais Mantas do Brasil, Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha, Farol Azul, Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, reforçando o compromisso de Saquarema com a preservação ambiental e a educação ambiental.Muito além da competição esportiva, a realização da etapa brasileira da WSL fortalece a imagem de Saquarema como um dos principais destinos do surfe mundial e evidencia a capacidade do município em receber eventos internacionais com excelência.

A transmissão para diversos países amplia a visibilidade da cidade, promovendo suas belezas naturais, sua infraestrutura e o potencial turístico da região. A união entre esporte, turismo, cultura e investimentos públicos consolida a WSL como um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para o município.



Orgulho



A Prefeita Lucimar Vidal destacou o trabalho conjunto das equipes municipais e os resultados alcançados durante mais uma edição do campeonato. “Encerrar mais uma edição da WSL com sucesso é motivo de muito orgulho para Saquarema. Recebemos atletas, equipes e visitantes do mundo inteiro com uma cidade preparada, organizada e acolhedora. Esse evento movimenta a nossa economia, fortalece o comércio, gera empregos e leva o nome de Saquarema para milhões de pessoas em diversos países. Esse resultado é fruto de muito planejamento e do trabalho integrado das nossas secretarias, que atuaram diariamente para garantir segurança, organização e uma excelente experiência para todos. Seguiremos investindo no esporte e no turismo como ferramentas de desenvolvimento, porque acreditamos que grandes eventos deixam um legado que beneficia toda a população”, concluiu.



Com a parceria renovada para os próximos anos, a expectativa é que Saquarema continue ampliando seu protagonismo no calendário internacional do surfe, gerando oportunidades, fortalecendo o turismo e impulsionando a economia local.