Prefeitura de Saquarema encerra WSL e reforça capacidade do município para receber grandes eventosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Realizado na Praia de Itaúna, o evento voltou a transformar Saquarema no centro das atenções do surfe mundial. Mesmo sob chuva e baixas temperaturas no dia das finais, os melhores surfistas do planeta protagonizaram baterias de alto nível, proporcionando um espetáculo para o público presente e para milhões de espectadores que acompanharam a competição em diversos países.
Os vencedores
Na disputa feminina, a norte-americana Sawyer Lindblad conquistou o título da etapa após uma campanha consistente e grandes atuações nas ondas de Itaúna. Já no masculino, o brasileiro Yago Dora levantou o troféu ao vencer a decisão e fazer a festa da torcida brasileira no Maracanã do Surfe.
O Brasil voltou a ser destaque na competição ao colocar dois representantes nas semifinais da disputa masculina, reafirmando a força do país no circuito mundial e o protagonismo dos atletas brasileiros em uma das etapas mais tradicionais do calendário da WSL.
Além das emoções dentro d’água, a etapa reafirmou a importância da parceria entre a Prefeitura de Saquarema e a World Surf League para o fortalecimento do turismo esportivo e da economia local. Com expectativa do recebimento de cerca de 400 mil visitantes ao longo do evento, o campeonato movimentou hotéis, pousadas, restaurantes, comércio e diversos setores de serviços, impulsionando a economia do município.
Os resultados refletem uma política pública consolidada de investimento em grandes eventos. Somente a edição de 2025 movimentou aproximadamente R$ 179 milhões na economia regional, gerou cerca de 2.665 empregos diretos, distribuiu R$ 93 milhões em renda para trabalhadores da região e registrou crescimento de 142% no impacto econômico desde o início da parceria entre a Prefeitura e a WSL.
Operação integrada garantiu segurança e organização
Para receber o grande público com conforto e tranquilidade, a Prefeitura mobilizou uma ampla estrutura operacional envolvendo diferentes secretarias e órgãos municipais.
A Guarda Civil Municipal atuou durante todos os dias do campeonato na organização do trânsito, orientação aos visitantes, patrulhamento preventivo e apoio às atividades realizadas no entorno da arena, garantindo maior fluidez no acesso à Praia de Itaúna e mais segurança para moradores e turistas.
O Grupamento Marítimo (Salvamar) manteve equipes de guarda-vidas de prontidão durante toda a competição, realizando monitoramento permanente da faixa de areia e das áreas de banho, reforçando a segurança tanto do público quanto dos atletas.
A operação contou, ainda, com equipes de limpeza urbana, manutenção, ordenamento do espaço público, fiscalização e apoio logístico, assegurando o funcionamento dos serviços municipais durante o período de maior movimentação na cidade.
O planejamento integrado permitiu que o evento transcorresse com organização e eficiência, demonstrando a capacidade de Saquarema em sediar competições internacionais de grande porte.
Estande da Prefeitura
Entre os destaques da programação, o estande institucional da Prefeitura foi um dos espaços mais visitados da arena da WSL. O local ofereceu informações turísticas, experiências interativas e divulgação dos principais atrativos naturais, culturais e históricos de Saquarema, aproximando moradores e turistas das ações desenvolvidas pelo município.
Os visitantes puderam conhecer o trabalho do Centro de Atendimento ao Turista, que divulgou os principais atrativos e roteiros da cidade, e participar das experiências interativas e distribuição de brindes, disponibilizadas no Parque Tecnológico, além de acompanhar a apresentação do Centro Municipal de Treinamento de Surf Léo Neves, referência na formação de novos atletas. O estande também recebeu exposições dos projetos ambientais Mantas do Brasil, Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha, Farol Azul, Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, reforçando o compromisso de Saquarema com a preservação ambiental e a educação ambiental.
Saquarema no cenário internacional
Muito além da competição esportiva, a realização da etapa brasileira da WSL fortalece a imagem de Saquarema como um dos principais destinos do surfe mundial e evidencia a capacidade do município em receber eventos internacionais com excelência.
Orgulho
A Prefeita Lucimar Vidal destacou o trabalho conjunto das equipes municipais e os resultados alcançados durante mais uma edição do campeonato. “Encerrar mais uma edição da WSL com sucesso é motivo de muito orgulho para Saquarema. Recebemos atletas, equipes e visitantes do mundo inteiro com uma cidade preparada, organizada e acolhedora. Esse evento movimenta a nossa economia, fortalece o comércio, gera empregos e leva o nome de Saquarema para milhões de pessoas em diversos países. Esse resultado é fruto de muito planejamento e do trabalho integrado das nossas secretarias, que atuaram diariamente para garantir segurança, organização e uma excelente experiência para todos. Seguiremos investindo no esporte e no turismo como ferramentas de desenvolvimento, porque acreditamos que grandes eventos deixam um legado que beneficia toda a população”, concluiu.
Com a parceria renovada para os próximos anos, a expectativa é que Saquarema continue ampliando seu protagonismo no calendário internacional do surfe, gerando oportunidades, fortalecendo o turismo e impulsionando a economia local.
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