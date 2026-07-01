Teatro Mário Lago terá Concerto de Violinos com entrada gratuita - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá Concerto de Violinos com entrada gratuitaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 18:46

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público no sábado (4), às 18h, o espetáculo Concerto de Violinos – Renascer na Música.

Evento de apresentação dos alunos do curso de música da instituição Renascer, com repertório popular e clássico e a participação de violinistas, tecladistas e violonistas. O espetáculo contará com a participação de 40 artistas e tem a direção de Gilmar Costa da Silva, a vice-direção de Rafaela Paiva e a coordenação de Luciana e Terezinha da Mata. As professoras são Eliete, Nicolas e Vinicius, e o monitor, Digo.

O evento tem 2 horas de duração, classificação indicativa livre e entrada gratuita.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.