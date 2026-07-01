Saquarema abre inscrições para Oficinas Sustentáveis Divulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação contempla diferentes linguagens artísticas e propostas de reaproveitamento de materiais. Na quinta-feira (2), das 10h às 12h, acontece a oficina de Reaproveitamento de Escamas de Peixes, em O Dia que os participantes aprenderão a transformar o material em bijuterias e outras peças artesanais.
Já na terça-feira (7), a programação será dupla. Das 14h às 16h, ocorre a Oficina Musical, uma roda de conversa voltada à troca de experiências e conhecimento sobre música. Em seguida, das 17h às 19h, será realizada a Oficina de Flores de Tereza, com produção de decoração sustentável a partir de folhas de coqueiro.
Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para cultura@saquarema.rj.gov.br informando nome completo, idade, bairro, telefone e a oficina desejada, com dia e horário. As vagas são limitadas.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a educação ambiental e o incentivo à cultura, oferecendo à população a oportunidade de aprender novas formas de criar, reutilizar materiais e contribuir para um futuro mais sustentável.
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