Saquarema abre inscrições para Oficinas Sustentáveis - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema abre inscrições para Oficinas Sustentáveis Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 18:35 | Atualizado 01/07/2026 18:36

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para uma programação especial de Oficinas Sustentáveis. A iniciativa une aprendizado, criatividade e práticas voltadas à preservação do meio ambiente, com atividades gratuitas realizadas na Casa de Cultura Walmir Ayala.



A programação contempla diferentes linguagens artísticas e propostas de reaproveitamento de materiais. Na quinta-feira (2), das 10h às 12h, acontece a oficina de Reaproveitamento de Escamas de Peixes, em O Dia que os participantes aprenderão a transformar o material em bijuterias e outras peças artesanais.



Já na terça-feira (7), a programação será dupla. Das 14h às 16h, ocorre a Oficina Musical, uma roda de conversa voltada à troca de experiências e conhecimento sobre música. Em seguida, das 17h às 19h, será realizada a Oficina de Flores de Tereza, com produção de decoração sustentável a partir de folhas de coqueiro.



Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para cultura@saquarema.rj.gov.br informando nome completo, idade, bairro, telefone e a oficina desejada, com dia e horário. As vagas são limitadas.



A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a educação ambiental e o incentivo à cultura, oferecendo à população a oportunidade de aprender novas formas de criar, reutilizar materiais e contribuir para um futuro mais sustentável.