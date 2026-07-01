Vigilância Sanitária de Saquarema intensifica fiscalização em mercados e supermercados - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Vigilância Sanitária de Saquarema intensifica fiscalização em mercados e supermercadosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 19:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, está intensificando as ações de fiscalização em mercados e supermercados de todo o município. A iniciativa tem como objetivo garantir a qualidade dos alimentos comercializados, proteger a saúde da população e assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes.

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As equipes estão realizando inspeções em todos os estabelecimentos do setor supermercadista da cidade, verificando desde as condições de higiene e limpeza dos ambientes até o armazenamento adequado dos produtos. Também são avaliados o controle de temperatura de alimentos refrigerados e congelados, os prazos de validade, a integridade das embalagens e a adoção das boas práticas de manipulação e conservação dos alimentos.Durante as fiscalizações, produtos considerados impróprios para o consumo estão sendo recolhidos e inutilizados. Entre as irregularidades encontradas estão alimentos com prazo de validade vencido e itens que apresentavam alterações em suas características organolépticas — como cor, odor, sabor, aparência e textura — fatores que podem indicar comprometimento da qualidade e representar riscos à saúde dos consumidores.As ações seguem critérios estabelecidos pela legislação sanitária brasileira e pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, incluindo a Resolução RDC nº 216/2004, que dispõe sobre as Boas Práticas para Serviços de Alimentação, e a Resolução RDC nº 275/2002, que estabelece procedimentos voltados ao controle sanitário e à segurança dos alimentos.Segundo a Vigilância Sanitária Municipal, o trabalho tem caráter permanente e busca não apenas identificar irregularidades, mas também orientar comerciantes e responsáveis pelos estabelecimentos sobre a importância do cumprimento das normas sanitárias: “A fiscalização é uma ferramenta fundamental para a promoção da saúde pública. Nosso objetivo é garantir que os alimentos comercializados estejam em condições adequadas para o consumo e que os estabelecimentos mantenham padrões de qualidade que protejam a população”, destacou Cristiano Bravo, coordenador da equipe da Vigilância Sanitária.Além de prevenir riscos relacionados às doenças transmitidas por alimentos, as inspeções contribuem para a melhoria contínua dos serviços oferecidos ao consumidor, fortalecendo a confiança da população e incentivando a adoção de boas práticas por parte do comércio local.A Prefeitura de Saquarema reforça que a Vigilância Sanitária continuará atuando de forma preventiva, educativa e fiscalizatória em todos os mercados e supermercados da cidade, promovendo ambientes mais seguros para consumidores e trabalhadores e contribuindo para uma cidade cada vez mais saudável.