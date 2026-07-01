Saquarema recebe lançamento do livro "Caderno de Plantas da Dú ? Da terra ao alimento" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe lançamento do livro "Caderno de Plantas da Dú ? Da terra ao alimento"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2026 19:49

Saquarema - A Casa de Cultura Walmir Ayala, localizada na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro de Saquarema, receberá na sexta-feira (3), das 14h às 18h, o lançamento oficial do livro “Caderno de Plantas da Dú – Da terra ao alimento”, uma obra que valoriza os saberes tradicionais da agricultura familiar, a sustentabilidade e a preservação da memória por meio da oralidade.

A publicação reúne os conhecimentos de Lucinéia Ferreira Couto Ramos, carinhosamente conhecida como Dú, moradora de Saquarema há mais de 30 anos e apaixonada pelo cultivo da terra desde a infância. Filha de trabalhadores rurais, Dú transformou sua experiência de vida em um guia prático que incentiva o cultivo de alimentos saudáveis e reforça a importância da relação entre as pessoas e a natureza.

A obra

O livro foi desenvolvido a partir de uma metodologia baseada na escuta, no afeto e no respeito aos conhecimentos populares. As entrevistas foram conduzidas por sua filha, Shaiane Ramos, e organizadas em conjunto com o arte-educador Rodrigo Abreu, responsável pela coordenação artística e produção da obra, preservando integralmente a oralidade da autora.

Dividida em capítulos dedicados ao cultivo de legumes, verduras, frutas e ervas, a publicação apresenta orientações sobre plantio, adubação orgânica, controle natural de pragas, influência das fases da lua e alternativas para o cultivo em pequenos espaços, como vasos e garrafas PET. O livro também conta com ilustrações do artista saquaremense João Mulambo e prefácio da escritora Roseana Murray.

Além do lançamento da obra, o público poderá participar gratuitamente de uma oficina de plantio e reciclagem, ministrada pela própria Dú e pelo artista Kaio Navarro. Durante a atividade, os participantes aprenderão técnicas de preparo da terra, manejo de sementes e mudas, além de práticas sustentáveis que possibilitam o cultivo doméstico de alimentos, mesmo em espaços reduzidos.

Com entrada gratuita, o evento é um convite para que moradores e visitantes celebrem a agricultura familiar, a segurança alimentar, a sustentabilidade e a valorização dos conhecimentos tradicionais que fazem parte da identidade cultural de Saquarema.