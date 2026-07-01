Saquarema recebe lançamento do livro "Caderno de Plantas da Dú ? Da terra ao alimento"Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema recebe lançamento de livro na Casa de Cultura Walmir Ayala
'Caderno de Plantas da Dú – Da terra ao alimento' valoriza os saberes tradicionais da agricultura familiar, a sustentabilidade e a preservação da memória por meio da oralidade
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Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em mercados e supermercados de Saquarema
Objetivo é garantir a qualidade dos alimentos comercializados, proteger a saúde da população e assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes
Congresso Brincar reúne cerca de 2 mil educadores em Saquarema
Programação debateu os desafios da educação contemporânea, formação docente, desenvolvimento infantil, neurociência, ensino da matemática, brincadeiras e autoridade pedagógica
Teatro Municipal de Saquarema recebe Concerto de Violinos neste sábado
Apresentação acontecerá no sábado (4), às 18h, com entrada gratuita
"Perdi a paciência": Serginho eleva tom contra concessionária de água e esgoto
Prefeito critica paralisação da ETE da Praia do Siqueira, reclama da qualidade dos serviços prestados pela Prolagos e cobra retomada da dragagem da lagoa
Saquarema abre inscrições para Oficinas Sustentáveis com foco em arte, cultura e meio ambiente
Iniciativa une aprendizado, criatividade e práticas voltadas à preservação do meio ambiente, com atividades gratuitas realizadas na Casa de Cultura Walmir Ayala
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