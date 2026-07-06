Saquarema promove observação de pássaros para crianças - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove observação de pássaros para crianças Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/07/2026 18:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apoia a campanha “Escute as Aves da Mata Atlântica”, iniciativa do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Mata Atlântica. O objetivo é sensibilizar e engajar a população na proteção de um dos biomas mais ricos e ameaçados do país.

Como parte da programação local, o município realiza o “Vem Passarinhar Kids”, atividade voltada para crianças a partir de 7 anos, que deverão estar acompanhadas por um responsável. O encontro propõe uma imersão na biodiversidade da região, estimulando nos participantes o olhar atento à natureza e a compreensão sobre a importância da conservação das aves e de seus habitats por meio da observação direta.

A atividade acontece na Lagoa Vermelha, um dos cartões-postais naturais de Saquarema, e é uma oportunidade para famílias vivenciarem, na prática, os sons e a fauna que compõem a Mata Atlântica.

O evento e as inscrições

O evento será realizado no dia 12 de julho, das 9h às 13h, na Lagoa Vermelha, com ponto de encontro na nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Rua Coronel João Catarino, 1550, Jardim, próximo à Ponte do Girau).

As inscrições têm vagas limitadas e devem ser feitas, previamente, pelo aplicativo Colab

É recomendável levar câmera fotográfica, boné, calçado confortável (como bota de caminhada), protetor solar e repelente.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça o convite à população para participar dessa iniciativa em defesa da natureza, ouvir os sons da Mata Atlântica, aprender sobre a fauna local e fazer parte desse movimento de preservação ambiental.