Saquarema promove observação de pássaros para crianças Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para observação de pássaros
Encontro, que propõe uma imersão na biodiversidade da região, acontecerá no dia 12 de julho, das 9h às 13h, na Lagoa Vermelha
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para observação de pássaros
Encontro, que propõe uma imersão na biodiversidade da região, acontecerá no dia 12 de julho, das 9h às 13h, na Lagoa Vermelha
Inscrições para V Mostra Pedagógica são prorrogadas em Saquarema
Interessados devem se inscrever até o dia 30 de julho. Iniciativa valoriza os projetos desenvolvidos pela rede municipal de ensino
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
Daniela Soares reúne secretariado e acelera agenda de entregas para o segundo semestre
Prefeita cobra cronograma de obras, acompanha projetos estratégicos e coloca saúde e infraestrutura no centro das prioridades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.