Saquá Fun Fest atinge público de 80 mil pessoas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquá Fun Fest atinge público de 80 mil pessoasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/07/2026 20:20

Saquarema - O Saquá Fun Fest encerrou a sua edição especial neste domingo (5), repetindo o sucesso dos grandes eventos de Saquarema. Ao longo de todo o período de realização, o festival gratuito atraiu um público total estimado em 80 mil pessoas ao Campo de Aviação, movimentando intensamente a economia local e beneficiando diretamente o comércio, bares e restaurantes da região.

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O que começou com o sucesso absoluto na estreia da Seleção Brasileira, que reuniu 10 mil adeptos num único dia, transformou-se numa estrutura de entretenimento de massa. Além do telão para a transmissão das partidas, o espaço contou com uma área dedicada às crianças, praça de alimentação com gastronomia local e uma programação de shows gratuitos, que ampliou as opções de lazer para moradores e visitantes nas vésperas do prestigiado campeonato mundial de surf.Estrategicamente desenhado para combater a sazonalidade e atrair o público fora da alta temporada de verão, o Saquá Fun Fest estendeu o tempo de permanência das pessoas nas ruas. O fluxo constante fez com que os adeptos e turistas consumissem no comércio local antes, durante e após as transmissões, gerando um efeito multiplicador na receita do município.“O Saquá Fun Fest superou todas as nossas expectativas. Ver a nossa cidade cheia, as famílias se divertindo e a economia local pulsando é a maior recompensa. Esse festival não foi apenas um momento de lazer, mas um motor de desenvolvimento que gerou emprego e renda para o nosso povo”, celebrou a Prefeita Lucimar Vidal.Com a meta de sediar mais de 60 eventos de grande porte ao longo de 2026, Saquarema consolida a sua estratégia de utilizar o turismo e o entretenimento estruturado como ferramentas permanentes de desenvolvimento socioeconômico, garantindo a sustentabilidade do emprego e a distribuição de renda para a população durante todo o ano.