Prefeitura de Saquarema reforça ações de prevenção e diagnóstico das hepatites virais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema reforça ações de prevenção e diagnóstico das hepatites viraisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/07/2026 17:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participa da campanha Julho Amarelo, iniciativa nacional voltada à conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. Instituída pela Lei Federal nº 13.802/2019, a campanha busca ampliar o acesso à informação e fortalecer as ações de vigilância e controle dessas doenças, consideradas um importante desafio para a saúde pública.

As hepatites são inflamações que atingem o fígado e podem ser causadas por vírus, uso excessivo de medicamentos, consumo de álcool e outras drogas, além de fatores autoimunes, metabólicos ou genéticos. Muitas vezes, a doença evolui de forma silenciosa, sem apresentar sintomas, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.

Quando presentes, os sintomas podem incluir cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados (icterícia), urina escura e fezes claras. Entre as hepatites virais, os tipos mais conhecidos são classificados pelas letras A, B, C, D e E, cada um com características específicas de transmissão e prevenção.

A Hepatite A está relacionada principalmente às condições de saneamento básico e higiene pessoal. A Hepatite B tem como principais formas de transmissão o contato sexual desprotegido, a exposição ao sangue contaminado e o compartilhamento de alicates de unha, navalhas e lâminas de barbear, sendo a vacinação a principal medida preventiva. Já a Hepatite C é transmitida principalmente pelo contato com sangue contaminado e o compartilhamento de alicates de unha, navalhas e lâminas de barbear e pode evoluir para quadros graves, como cirrose e câncer de fígado. A Hepatite D ocorre apenas em pessoas infectadas pelo vírus da Hepatite B, enquanto a Hepatite E é transmitida pela via fecal-oral e pode apresentar maior gravidade em gestantes.

Testagem e tratamento

Como parte das ações da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde oferece testagem rápida e gratuita para hepatites virais em todas as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira, a informação é uma das principais ferramentas para o enfrentamento da doença: “A falta do conhecimento sobre a existência da doença ainda é um grande desafio. Por isso, é fundamental conscientizar a população e incentivar que todas as pessoas realizem o teste gratuitamente em qualquer unidade de saúde do município”, destacou.

Além da testagem, a rede municipal também disponibiliza acompanhamento e tratamento gratuitos para os pacientes diagnosticados com hepatites virais. O atendimento especializado é realizado no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), conhecido como Casa Amarela. Segundo a coordenadora do Programa de IST/AIDS e Hepatites, Luciana Costa, a adesão ao tratamento é essencial para a recuperação da saúde e para interromper a cadeia de transmissão da doença: “É importante que as pessoas que receberam diagnóstico positivo iniciem e mantenham o tratamento disponibilizado pela rede pública de saúde. Essa é a oportunidade de alcançar a cura, evitar complicações e contribuir para a redução da disseminação da doença”, ressaltou.

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) está localizado na Rua Waldir Macedo da Silva, nº 180, Casa 2, no bairro Verde Vale, próximo à Cidade da Saúde. A unidade oferece atendimento, exames e tratamentos para tuberculose, hanseníase, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo HIV/AIDS.

Durante todo o mês de julho, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite para que a população procure a unidade de saúde mais próxima, realize a testagem e adote medidas preventivas, contribuindo para o diagnóstico precoce e o combate às hepatites virais.