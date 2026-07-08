Terceira edição do Corre Saquarema acontecerá em Itaúna Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Corre Saquarema chega à Itaúna para sua terceira edição
Corrida acontecerá na quinta-feira (23), a partir das 20h, na Avenida Oceânica, esquina com a Rua dos Tatuís. A participação é gratuita
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