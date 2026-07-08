Terceira edição do Corre Saquarema acontecerá em Itaúna - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Terceira edição do Corre Saquarema acontecerá em Itaúna Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/07/2026 18:05

Saqaurema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realiza mais uma edição do Corre Saquarema, iniciativa que reúne moradores e visitantes em uma caminhada e corrida coletiva pelas ruas da cidade, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida.

A terceira edição acontece na quinta-feira (23), em Itaúna. A concentração está marcada para às 20h, na Avenida Oceânica, esquina com a Rua dos Tatuís.

Com o tema “Uma onda de energia que contagia!”, o evento convida participantes de todas as idades a viverem, gratuitamente, uma experiência de integração, incentivo à prática esportiva e ocupação dos espaços públicos por meio da atividade física.

A organização orienta que os participantes vistam roupas pretas e levem sua garrafinha de água, contribuindo para o conforto durante o percurso e para a redução do uso de descartáveis.

O Corre Saquarema já se consolidou como um dos eventos esportivos mais aguardados do município, reunindo centenas de pessoas em um ambiente de alegria, movimento e incentivo a hábitos saudáveis. Todos estão convidados a participar e fazer parte dessa grande corrente de energia que movimenta Saquarema.