Saquarema recebe edição do Moda & Prosa Caipira ? Noite do Pescado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe edição do Moda & Prosa Caipira ? Noite do PescadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/07/2026 18:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará na quinta-feira (16), a 11ª edição do Moda & Prosa Caipira – Noite do Pescado, um dos eventos mais tradicionais do calendário gastronômico e cultural do município. A programação acontecerá das 18h às 22h, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, em Sampaio Corrêa.

Com uma proposta que valoriza as tradições locais, o evento reúne gastronomia à base de pescado, Feira de Agricultura Familiar, artesanato, exposição e venda de plantas, além de música ao vivo, proporcionando uma noite de lazer, cultura e sabores para toda a família.

O “Moda e Prosa Caipira” já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, realizado mensalmente sempre na terceira quinta-feira do mês.

A Prefeitura reforça que o evento é gratuito e aberto ao público. Em caso de questões climáticas ou imprevistos, a programação poderá ser remarcada.