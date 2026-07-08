Saquarema recebe edição do Moda & Prosa Caipira ? Noite do PescadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema recebe mais uma edição do Moda & Prosa Caipira
Programação acontecerá das 18h às 22h, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior
Saquarema recebe mais uma edição do Moda & Prosa Caipira
Programação acontecerá das 18h às 22h, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior
Corre Saquarema chega à Itaúna para sua terceira edição
Corrida acontecerá na quinta-feira (23), a partir das 20h, na Avenida Oceânica, esquina com a Rua dos Tatuís. A participação é gratuita
Julho Amarelo: Saquarema participa de campanha contra hepatites virais
Objetivo é ampliar o acesso à informação e fortalecer as ações de vigilância e controle dessas doenças
Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Saquarema bate recorde de 3,2 milhões de procedimentos na saúde
Avanço é fruto da estratégia do município em expandir a sua infraestrutura para deixar um legado permanente à população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.